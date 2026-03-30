Астана усиливает курс на AI: новые проекты представили на международном технофоруме

Столица
Дана Аменова
специальный корреспондент

Также в рамках мероприятия были подписаны соглашения с ведущими технологическими организациями

Фото: акимат Астаны

В Шымкенте состоялся международный технологический форум Digital Qazaqstan 2026, объединивший более 3 000 участников.  На площадке GovTech-стенда Астана представила свои AI-проекты и заключила меморандумы с ведущими технологическими и образовательными организациями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат 

В форуме приняли участие представители государственных органов, бизнеса, международных технологических компаний и экспертного сообщества.

В этом году ключевой темой Digital Qazaqstan 2026 стала концепция Industry 5.0: The Power of Connection, отражающая переход к более человекоориентированной, устойчивой и взаимосвязанной цифровой экономике.

В рамках деловой программы участники обсудили актуальные вопросы развития искусственного интеллекта, цифровизации государственных услуг, формирования цифровых экосистем, а также внедрения инновационных решений в городское управление и промышленность. Особое внимание было уделено практическим кейсам применения AI и данным как ключевому ресурсу новой экономики.

В работе форума приняли участие представители Управления цифровизации и государственных услуг Астаны и АО «Астана Innovations». На площадке GovTech-стенда была представлена концепция AI Lab как ключевого элемента городской R&D-экосистемы.

AI Lab формируется как единая среда для поиска, отбора, тестирования и внедрения решений на базе искусственного интеллекта в различные сферы городской инфраструктуры.

Концепция предусматривает выстраивание полноценного цикла работы с инновациями, включая взаимодействие со стартапами, проведение акселерационных программ, запуск пилотных проектов и последующее масштабирование эффективных решений.

Важным элементом является AI-совет, обеспечивающий экспертную оценку и приоритизацию технологий, применимых в интересах города.

В рамках экспозиции также был продемонстрирован AI-аватар, который в интерактивном формате презентовал ключевые цифровые проекты столицы и возможности их применения в повседневной жизни горожан.

В ходе форума столичная делегация провела ряд рабочих встреч с партнерами, а также приняла участие в отраслевых сессиях, включая круглый стол «Цифровые регионы Казахстана».

По итогам форума АО «Астана Innovations» подписало ряд меморандумов о сотрудничестве с ведущими технологическими и образовательными организациями. В частности, достигнуты договоренности с MOST Ventures Fund о развитии совместных проектов в области инноваций и искусственного интеллекта.

Также заключено соглашение с АО «Центр международных программ», направленное на подготовку квалифицированных специалистов в сфере AI и цифровизации.

Кроме того,  было установлено партнерство с ТОО NCSPEECH, предусматривающее создание и совместное использование датасетов для развития AI-проектов. Реализация данного направления позволит ускорить внедрение интеллектуальных сервисов и повысить эффективность цифровых решений на национальном уровне.

Участие в Digital Qazaqstan 2026 стало важным шагом в развитии международного сотрудничества, обмена опытом и продвижения инициатив Астаны в сфере искусственного интеллекта и цифровой трансформации.

Популярное

Все
Командующий войсками РгК «Запад» освобожден от должности
Казахстанцы завоевали еще одну медаль на ЧА по велотреку
Члены правления МФСА встретились в правительстве Казахстана
Школьница из Аягоза разработала эко-асфальт из пластиковых отходов
Королевство Эренделл открылось в парижском Диснейленде
Из Грузии в Казахстан вернули подозреваемого в организации финпирамиды
36 чиновников уволили из-за ставок в букмемерских конторах в области Ұлытау
Почти 500 студентов Кокшетау приняли участие в суде по делу о наркотиках
Казахстан первым в СНГ достиг третьего уровня зрелости системы регулирования лекарств
Откорректировать данные в трудовых договорах стало возможным на портале HR Enbek
Подозреваемых в мошенничестве супругов задержали в Жамбылской области
Шестилетнего ребенка с редкой опухолью мозга прооперировали в Алматы
Негативные высказывания о праздновании Наурыза: Генпрокуратура сделала заявление
О погоде в Казахстане на 31 марта - 2 апреля сообщили синоптики
В Австралии вводят бесплатный проезд в общественном транспорте
Теннисистка Жибек Куламбаева выиграла два титула в Индии
Творческий вечер композитора Куата Шильдебаева прошел в Астане
Самолеты станут чаще летать из Караганды в Шымкент
Глава ЮНИСЕФ отметил лидерство Казахстана в детском здравоохранении среди стран ЦА
Международный день без отходов отмечают в Казахстане
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
В краю металлургов
«Референдум заложил основу новой архитектуры власти» – политолог
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
Что известно о казахстанском альпинисте, удостоенном высокой госнаграды
Глава государства обратился к казахстанцам
Какие лекарства чаще всего покупают казахстанцы
В Казахстане утвердили новые требования к приборам учета воды
Правительство утвердило Национальный проект по развитию угольной генерации в Казахстане
Токаев обсудил с послом ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке
Ситуация под контролем: в регионах усилили работу по предупреждению паводков
Наурыз отпраздновали на Times Square: в центре Нью-Йорка зазвучал казахский кюй
Свыше 5 тысяч домбристов из ВКО установили мировой рекорд
Свыше 170 стоматологий прекратили работу на фоне проверок в Казахстане
В Бестобе произошла трагедия на шахте: есть пострадавшие
Бектенов проверил ход строительства крупной газовой электростанции на юге Казахстана
Глава государства направил поздравление Президенту Греции
Казахстан и WADA договорились о развитии антидопинговой политики
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Слово о замечательном человеке
В Атырау начал работу особенный магазин

Читайте также

Победителей Кубка мира по фехтованию определили в Астане
Творческий вечер композитора Куата Шильдебаева прошел в Аст…
Республиканский чемпионат по конкуру проходит в Астане
До 80 км/ч разогнали поезда LRT на тестовых заездах в Астане

