Фото: акимат Астаны

В Шымкенте состоялся международный технологический форум Digital Qazaqstan 2026, объединивший более 3 000 участников. На площадке GovTech-стенда Астана представила свои AI-проекты и заключила меморандумы с ведущими технологическими и образовательными организациями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В форуме приняли участие представители государственных органов, бизнеса, международных технологических компаний и экспертного сообщества.

В этом году ключевой темой Digital Qazaqstan 2026 стала концепция Industry 5.0: The Power of Connection, отражающая переход к более человекоориентированной, устойчивой и взаимосвязанной цифровой экономике.

В рамках деловой программы участники обсудили актуальные вопросы развития искусственного интеллекта, цифровизации государственных услуг, формирования цифровых экосистем, а также внедрения инновационных решений в городское управление и промышленность. Особое внимание было уделено практическим кейсам применения AI и данным как ключевому ресурсу новой экономики.

В работе форума приняли участие представители Управления цифровизации и государственных услуг Астаны и АО «Астана Innovations». На площадке GovTech-стенда была представлена концепция AI Lab как ключевого элемента городской R&D-экосистемы.

AI Lab формируется как единая среда для поиска, отбора, тестирования и внедрения решений на базе искусственного интеллекта в различные сферы городской инфраструктуры.

Концепция предусматривает выстраивание полноценного цикла работы с инновациями, включая взаимодействие со стартапами, проведение акселерационных программ, запуск пилотных проектов и последующее масштабирование эффективных решений.

Важным элементом является AI-совет, обеспечивающий экспертную оценку и приоритизацию технологий, применимых в интересах города.

В рамках экспозиции также был продемонстрирован AI-аватар, который в интерактивном формате презентовал ключевые цифровые проекты столицы и возможности их применения в повседневной жизни горожан.

В ходе форума столичная делегация провела ряд рабочих встреч с партнерами, а также приняла участие в отраслевых сессиях, включая круглый стол «Цифровые регионы Казахстана».

По итогам форума АО «Астана Innovations» подписало ряд меморандумов о сотрудничестве с ведущими технологическими и образовательными организациями. В частности, достигнуты договоренности с MOST Ventures Fund о развитии совместных проектов в области инноваций и искусственного интеллекта.

Также заключено соглашение с АО «Центр международных программ», направленное на подготовку квалифицированных специалистов в сфере AI и цифровизации.

Кроме того, было установлено партнерство с ТОО NCSPEECH, предусматривающее создание и совместное использование датасетов для развития AI-проектов. Реализация данного направления позволит ускорить внедрение интеллектуальных сервисов и повысить эффективность цифровых решений на национальном уровне.

Участие в Digital Qazaqstan 2026 стало важным шагом в развитии международного сотрудничества, обмена опытом и продвижения инициатив Астаны в сфере искусственного интеллекта и цифровой трансформации.