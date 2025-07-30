Житель столицы под видом реализации бизнес-проекта похитил деньги двух потерпевших, передавших ему их в виде инвестиций, на сумму свыше 100 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Осужденный предлагал вкладывать инвестиции и совместно участвовать в высокодоходном IT-бизнесе по установке автоматизированных шлагбаумов с системой платной парковки.

В период следствия и в ходе судебного рассмотрения мошенник вину не признал и, выдавая совершенное преступление за гражданско-правовой спор, пытался уйти от уголовной ответственности, не желая возмещать материальный ущерб.

Доказано, что полученные деньги он потратил на собственные нужды. Приговором суда мужчина осужден к 6 годам лишения свободы с взысканием материального ущерба.

Прокуратура города напоминает гражданам о необходимости проявления осторожности при получении предложений по инвестированию и вложению денежных средств в сомнительные проекты. В случае подозрительных ситуаций следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.