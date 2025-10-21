Министерство энергетики продолжает мониторинг ситуации и принимает все необходимые меры для обеспечения энергетической безопасности страны

Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов в кулуарах Акорды официально опроверг распространяемую в ряде СМИ информацию о возможном дефиците газа на внутреннем рынке в связи с внешними факторами, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

- Атаки беспилотников не повлияют на поставки газа в Казахстан. У нас есть все необходимые инструменты, предусмотрены дополнительные объемы, и отопительный сезон пройдет стабильно, — подчеркнул глава ведомства.

Спикер отметил, что на сегодняшний день сохраняются временные ограничения по жидким углеводородам в объеме от 8,5 до 9 тыс. тонн. Ожидается, что в течение ближайших трех дней они будут сняты, а добыча на месторождении Карачаганак восстановлена.

Также министр отметил наличие ограничений по приему казахстанского газа на Оренбургский газоперерабатывающий завод, что оказывает определенное экономическое влияние. Напомним, ежегодно порядка 9 млрд кубометров газа с Карачаганакского месторождения перерабатываются на ОГПЗ.

В контексте перспектив строительства собственного перерабатывающего завода на Карачаганаке Ерлан Аккенженов сообщил, что работа ведется совместно с иностранными партнерами. Принято решение о реализации проекта силами АО «КазМунайГаз», в настоящее время идут согласования параметров подключения к существующей инфраструктуре.

