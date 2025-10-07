Атырау вновь накрыло запахом гари: создан оперативный штаб

Пожары
142
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Последние два дня в Атырау наблюдается запах гари из-за локального возгорания в районе полей испарения «Тухлая балка», расположенных в 20 км от города в сторону Каспийского моря, сообщает Kazpravda.kz

Фото: РСК

По информации пресс-службы акима области, создан оперативный штаб по выявлению и ликвидации источников задымления.

«В ходе мониторинга установлено, что источником задымления стало возгорание за полями испарения «Тухлая балка», расположенными примерно в 20 километрах от города Атырау в сторону Каспийского моря. На месте обнаружен очаг пожара. Для ликвидации возгорания направлены силы и техника Департамента по чрезвычайным ситуациям. Специалисты продолжают работу по локализации и полному тушению очага, чтобы минимизировать последствия и исключить повторное задымление», - сообщили в областном акимате.

Напомним, одним из крупных возгораний камыша в регионе, из-за которого весь областной центр более недели находился в плотном дыму, произошло в середине лета этого года. Общая площадь пожара тогда достигла около 300 гектар.


 

 

#Атырау #дым #гарь

