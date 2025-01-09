Авиакомпания AZAL приостановила рейсы Баку - Казань на неопределенный срок

Как сообщили в пресс-службе компании, причиной такого решения стало регулярное закрытие воздушного пространства над Казанью, передает Kazpravda.kz

Фото: facebook/AZAL

Мера направлена на обеспечение безопасности полетов.

«Пассажирам, у которых есть билеты на данный маршрут, предоставляется возможность получить полный возврат стоимости билетов или перебронировать их на другие направления без дополнительной платы. Для этого необходимо связаться с авиакомпанией через электронную почту: callcenter@azal.az», - сообщили в авиакомпании.

AZAL заявила, что продолжает внимательно следить за развитием ситуации и своевременно будет информировать пассажиров о любых изменениях.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines приносит извинения за возможные неудобства и благодарит пассажиров за понимание.