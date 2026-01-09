Школьный автобус из-за гололеда спровоцировал крупное ДТП в Астане

Закон и Порядок
85
Дана Аменова
специальный корреспондент

Очередной инцидент в условиях зимней непогоды произошел на левом берегу столицы, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На перекрестке проспекта Мангилик Ел и ул. А.Кекілбаева водитель автобуса Daewoo, при возникновении препятствия в условиях гололёда не справился с управлением и совершил наезд на автомобиль марки Chevrolet Cobalt, который от инерции удара допустил столкновение с автомобилем марки Audi.

«В результате ДТП пострадавших нет. Водитель привлечен к административной ответственности. Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила, проявлять максимальную внимательность и осторожность, особенно в условиях зимней непогоды», – проинформировали в правоохранительных органах. 

Напомним, вечером 4 января 2026 года на автотрассе республиканского значения Атырау-Уральск произошла авария.

#Астана #ДТП #автобус #гололед

Популярное

Все
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
Пенсии растут, обязательства усиливаются
Тройной подарок
Олимпиада, Азиада и чемпионаты мира
Сложная операция – уверенный результат
Лесной питомник строится на юге
У ветерана – праздник
Медицинский комфорт – дальним селам
Завершена газификация
Подотраслям предложено дружить
В Приаралье продолжаются новоселья
Онлайн-мошенничество: почему люди поддаются на уловки и как защитить себя?
Санаторно-курортная отрасль выходит на новый уровень
Не капитан, а атаман
Для души и для дела
Святая к музыке любовь
Вот качусь я в санках...
Расти должны не только цены
Иппотерапия помогает детям
Есть музыканты в селах!
В Нацгвардии начался новый учебный период
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Налоговые вычеты по ИПН в Казахстане: что изменится в 2026 году
Покоритель космических высот
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
С новыми тарифами предложено подождать
Обширное интервью Президента анонсировали в Акорде
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Что изменится на железных дорогах Казахстана в 2026 году
Завод по производству кормов для домашних животных построят в Алматинской области
Токаев подписал закон, касающийся возврата незаконно приобретенных активов
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
Афера сорвалась в кабинете директора
35 дворов обновят в этом году в Костанае
63 бункера для КГМ установят в Костанае
Около 40 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны
В Уголовный кодекс и УПК внесены дополнения
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В тройке лидеров
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет

Читайте также

Финпирамида HAS: начато расследование новых эпизодов
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме в…
Онлайн-курсы оказались пустышкой
Афера сорвалась в кабинете директора

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]