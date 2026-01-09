Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На перекрестке проспекта Мангилик Ел и ул. А.Кекілбаева водитель автобуса Daewoo, при возникновении препятствия в условиях гололёда не справился с управлением и совершил наезд на автомобиль марки Chevrolet Cobalt, который от инерции удара допустил столкновение с автомобилем марки Audi.

«В результате ДТП пострадавших нет. Водитель привлечен к административной ответственности. Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила, проявлять максимальную внимательность и осторожность, особенно в условиях зимней непогоды», – проинформировали в правоохранительных органах.

Напомним, вечером 4 января 2026 года на автотрассе республиканского значения Атырау-Уральск произошла авария.