Автоматическое присвоение ИИН исключит случаи торговли детьми – МВД

О положительных эффектах нового механизма присвоения ИИН детям при рождении рассказали в МВД, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, если раньше ИИН ребенку присваивался только при обращении родителей в органы РАГС за получением свидетельства о рождении, и нередко по истечению длительного времени, то теперь ИИН ребенку будет присваиваться сразу после рождения в проактивном формате, то есть до выдачи свидетельства о рождении и присвоения ФИО.

По словам полицейских, нововведение позволит исключить возможные случаи торговли детьми.

– Учитывая, что при новом механизме присвоение ИИН ребенку осуществляется автоматически в роддоме при формировании медицинского свидетельства о рождении с одновременным отображением в информационных системах госорганов факта его рождения, это обеспечит прозрачность процесса и позволит исключить возможные случаи торговли детьми, – отметили в МВД.

Там же добавили, что данное новшество позволит вести не только полный учет новорожденных, но и вывести оказание государственных услуг на новый уровень, тем самым повышая осведомленность граждан о принимаемых государством действиях, мерах государственной поддержки и услугах.

Так, при присвоении ИИН ребенку сведения из информационных систем госорганов будут поступать в государственные базы данных «Физические лица» и родителям не потребуется обращаться в какие-либо структуры, так как система автоматически начнет сопровождение и подготовку документов для оказания комплекса госуслуг, в их числе получение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком.

В полицейском ведомстве отметили, что в последующем система будет оповещать родителей о возможностях подготовки детей в дошкольных и школьных учреждениях, предоставляя данные и аналитику по действующим учреждениям и частным лицам, вовлеченных в этот процесс.

По данным ведомства, на сегодня сгенерировано более 7 тысяч ИИН новорожденным детям.