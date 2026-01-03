Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста

2025 год стал по-настоящему историческим для отечественного автомобилестроения, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпромстрой РК

По данным Бюро национальной статистики РК, в стране произведено 22 580 единиц техники общей стоимостью 311,1 млрд тенге — лучший месячный показатель за весь текущий год. В сравнении с ноябрём прошлого года объёмы выпуска выросли на впечатляющие 25,5%, что наглядно отражает уверенное движение отрасли вперёд.

Ключевым драйвером роста стал сегмент легковых автомобилей. За один месяц казахстанские предприятия выпустили 20 730 легковых машин, а также 807 грузовиков, 646 автобусов, 310 прицепов и полуприцепов и 87 единиц специальной техники. Эти цифры стали результатом активного наращивания производственных мощностей и запуска серийного выпуска автомобилей международных брендов Chery, Changan и Haval, производство которых локализовано в Казахстане.

По итогам 11 месяцев 2025 года в стране произведено 146 163 единицы техники на сумму 2,03 трлн тенге, что на 15,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сегодня автомобилестроение формирует 41,7% всего машиностроительного сектора, уверенно закрепляя за собой статус одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики.

