Основная причина заторов на дорогах – обильный снегопад, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Дорожные пробки в Париже и пригородах из-за снегопада и выезда отпускников достигли рекордной длины в 900 км. Об этом свидетельствуют данные государственного портала Sytadin.

Уже в 10:30 утра (14:30 времени Астаны) движение на французских автомагистралях было затруднено на промежутках протяженностью около 900 км.

Особенно загружены трассы A-6, A-7 и A-10 в южном направлении, так как первая суббота января традиционно считается «черной» во Франции из-за массового выезда отдыхающих.