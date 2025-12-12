Автовладелец из Талдыкоргана имеет 124 неоплаченных штрафа на сумму более 3,5 млн тенге

Происшествия
117
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Водитель попытался объяснить это тем, что автомобилем пользовались его дети

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Талдыкоргане сотрудники полиции выявили водителя, накопившего крупную сумму неоплаченных штрафов, сообщает Kazpravda.kz

Проверка прошла в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Опасный водитель», направленного на повышение дисциплины участников дорожного движения и снижение уровня аварийности.

По информации пресс-службы департамента полиции, 11 декабря патрульные при помощи мобильного приложения «Қорғау» остановили автомобиль марки OMODA, за рулем которого находился 46-летний житель города.

«В ходе проверки выяснилось, что с 2024 по 2025 годы на данное транспортное средство зарегистрировано 124 административных штрафа на общую сумму 3 569 572 тенге. Водитель попытался объяснить, что автомобилем пользовались его дети. Однако, как напомнили полицейские, в соответствии с законом ответственность за своевременную оплату штрафов несет владелец транспортного средства», - рассказали в департаменте полиции области Жетысу.

В результате автомобиль был задержан и помещен на специализированную стоянку. В отношении нарушителя будут применены предусмотренные законом меры, включая ограничение права управления и дальнейшее взыскание задолженности.

Полиция региона призывает граждан своевременно оплачивать административные штрафы, соблюдать правила дорожного движения и помнить, что уклонение от ответственности может привести к серьёзным последствиям.

«Соблюдение закона и дисциплина на дороге — залог безопасности каждого водителя и участника движения», — подчеркнули в департаменте полиции.

