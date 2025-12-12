Водитель попытался объяснить это тем, что автомобилем пользовались его дети

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Талдыкоргане сотрудники полиции выявили водителя, накопившего крупную сумму неоплаченных штрафов, сообщает Kazpravda.kz

Проверка прошла в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Опасный водитель», направленного на повышение дисциплины участников дорожного движения и снижение уровня аварийности.

По информации пресс-службы департамента полиции, 11 декабря патрульные при помощи мобильного приложения «Қорғау» остановили автомобиль марки OMODA, за рулем которого находился 46-летний житель города.

«В ходе проверки выяснилось, что с 2024 по 2025 годы на данное транспортное средство зарегистрировано 124 административных штрафа на общую сумму 3 569 572 тенге. Водитель попытался объяснить, что автомобилем пользовались его дети. Однако, как напомнили полицейские, в соответствии с законом ответственность за своевременную оплату штрафов несет владелец транспортного средства», - рассказали в департаменте полиции области Жетысу.

В результате автомобиль был задержан и помещен на специализированную стоянку. В отношении нарушителя будут применены предусмотренные законом меры, включая ограничение права управления и дальнейшее взыскание задолженности.

Полиция региона призывает граждан своевременно оплачивать административные штрафы, соблюдать правила дорожного движения и помнить, что уклонение от ответственности может привести к серьёзным последствиям.