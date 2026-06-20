Аян Бейсенбаев выиграл домашний этап Кубка Азии по триатлону в Астане

Спорт
Дана Аменова
специальный корреспондент

Казахстанцу уступили представители Люксембурга и Чехии

Фото: НОК

Представитель команды Казахстана по триатлону Аян Бейсенбаев стал победителем этапа Кубка, прошедшего в столице, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Спортсмен финишировал первым, преодолев дистанцию за 00:54:05.

Второе место занял Тео Матри (Люксембург) - 00:54:08. Замкнул тройку лучших Радим Гребик из Чехии - 00:54:09.

Егор Крупяков стал восьмым, Дарын Конысбаев - 11-м, Темирлан Темиров - 14-м, Рамазан Айнегов - 18-м, Максим Шмулич - 21-м, Арлан Жанабай - 24-м, Александр Тен - 25-м, Ельмурт Канай - 30-м, Данил Породнов - 33-м, Александр Автушко - 34-м, Алинаби Марабеков - 35-м, Илья Крупяков - 36-м.

#Кубок Азии #НОК #триатлон

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