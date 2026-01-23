Артисты Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой выступили в Австрии в рамках «Тюркской недели», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: пресс-служба Минкультуры РК

Известная танцовщица и хореограф Анель Марабаева исполнила танец «Аққу», оперная певица Айгерим Алтынбек представила песню «Алқоңыр». Также прозвучал кюй «Alem» в исполнении казахстанской группы «Temirlan & Yernat».

Выступление казахстанских артистов стало частью культурной программы, приуроченной к презентации деятельности Организации тюркских государств. «Тюркская неделя» объединила концертные номера, отражающие богатое наследие тюркских народов, их национальную музыку и хореографическое искусство.

В числе ключевых событий недели прошла совместная концертная программа с участием творческих коллективов стран – членов Организации тюркских государств. На сцене выступили артисты из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.