Участники республиканского турнира по қазақ күресі «Қазақстан Барысы – 2025» прошли процедуру взвешивания в торговом центре «Damu Mall» в Астане, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Это один из решающих моментов перед грандиозным финалом, передает официальный сайт столичного акимата.

Отметим, что в этом году два борца, получившие путевки на республиканский турнир «Қазақстан Барысы», будут представлять Астану. Это Олжас Шынкеев и Меиржан Сламшаиков.

Эти спортсмены стали победителями отборочного городского турнира «Астана Барысы», где получили возможность принять участие в первенстве страны.

Член оргкомитета Жадыра Жакып рассказала о значении турнира.

«Қазақстан Барысы» - уникальный проект, возвышающий национальный дух, прославляющий героическую природу казахского народа. В этом году турнир проходит в преддверии Дня Республики. 43 борца будут защищать честь своего региона и выйдут на ковер. Вес - от 91 до 167 кг. Жеребьевка проводится открыто, в прямом эфире. Пусть победит сильнейший», – сказала она.

Эта знаменательная гонка приурочена ко Дню Республики. В турнире примут участие победители отборочных этапов во всех областях и крупных городах страны. Также к соревнованиям присоединятся победитель прошлогоднего турнира «Қазақстан Барысы – 2024» Ерасыл Кажыбаев и два спортсмена из конкурса «Әскер Барысы». Общее количество участников в этом году – 43 борца.

Финал, который состоится 18 октября в 12:00 во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане, станет настоящим национальным спортивным праздником. Сильнейшие борцы страны выйдут на ковер и подарят болельщикам яркие моменты.

Победитель турнира получит титул «Қазақстан Барысы-2025» и станет обладателем «Золотого пояса» и золотого «Тайтұяқ», которые являются гордостью страны.

Общий призовой фонд соревнований в этом году - 27 миллионов тенге. Билеты можно приобрести на сайте ticketon.kz.