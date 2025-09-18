Организаторы мероприятия обратились к зрителям с важной информацией по входам на стадион Astana Arena, сообщает Kazpravda.kz
Проход на территорию мероприятия осуществляется исключительно через вход, соответствующий зоне или сектору, указанному на билете. Попытка пройти через другой вход будет невозможна.
1. Сектор E — со стороны проспекта Кабанбай Батыра
2. GOLD и SILVER STANDING — напротив ЖК «Inju Arena 2»
3. Сектор N — напротив ЖК «CHAMPION»
4. PLATINUM STANDING — со стороны проспекта Туран, напротив ЖК «CHAMPION»
Блок 2
5. Сектор W (вход 1) — со стороны проспекта Туран, ближе к сектору NW
6. Сектор W (вход 2) — со стороны проспекта Туран, напротив ЖК «Buqar Juray 3»
Напомним, 21 сентября в Астане состоится концерт популярной американской группы Backstreet Boys. Для удобства зрителей в этот день будут организованы специальные автобусы.
Также ранее стало известно, что на встречу с легендарным бойзбендом приедут более 12 000 туристов из 45 стран, включая Германию, Польшу, Францию, Турцию, Финляндию, Литву, Эстонию, Чехию, Сербию, Грецию, Азербайджан, Россию, Узбекистан и другие.
Организаторы вечера — компания «Астана Концерт» — объявили дресс-код Total White, который придаст вечеру атмосферу единства и стиля.