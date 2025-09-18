Организаторы мероприятия обратились к зрителям с важной информацией по входам на стадион Astana Arena, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/backstreetboys/

Проход на территорию мероприятия осуществляется исключительно через вход, соответствующий зоне или сектору, указанному на билете. Попытка пройти через другой вход будет невозможна.

1. Сектор E — со стороны проспекта Кабанбай Батыра

2. GOLD и SILVER STANDING — напротив ЖК «Inju Arena 2»

3. Сектор N — напротив ЖК «CHAMPION»

4. PLATINUM STANDING — со стороны проспекта Туран, напротив ЖК «CHAMPION»

Блок 2

5. Сектор W (вход 1) — со стороны проспекта Туран, ближе к сектору NW

6. Сектор W (вход 2) — со стороны проспекта Туран, напротив ЖК «Buqar Juray 3»

Напомним, 21 сентября в Астане состоится концерт популярной американской группы Backstreet Boys. Для удобства зрителей в этот день будут организованы специальные автобусы.

Также ранее стало известно, что на встречу с легендарным бойзбендом приедут более 12 000 туристов из 45 стран, включая Германию, Польшу, Францию, Турцию, Финляндию, Литву, Эстонию, Чехию, Сербию, Грецию, Азербайджан, Россию, Узбекистан и другие.

Организаторы вечера — компания «Астана Концерт» — объявили дресс-код Total White, который придаст вечеру атмосферу единства и стиля.