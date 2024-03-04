Банды Гаити взяли штурмом тюрьму и освободили 4 тыс. заключенных

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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В Национальной тюрьме Гаити после штурма остались только около сотни заключенных

Фото: bbc.com

Вооруженные банды взяли штурмом тюрьму в столице карибского островного государства Гаити и освободили почти 4000 заключенных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com.

Штурм Национальной тюрьмы произошел вечером в субботу, через два дня после того, как гаитянский премьер-министр отправился в Кению договариваться о размещении на Гаити международного контингента для борьбы с бандитизмом, а один из главарей бандитов по кличке Барбекю объявил премьеру войну.

В воскресенье, когда стало известно о штурме тюрьмы, там побывали местные корреспонденты международных агентств. Агентство AFP передает, что ворота тюрьмы были открыты, и возле них лежали больше десятка тел. Агентство Reuter пишет о трех телах заключенных, лежавших во дворе.

Власти Гаити объявили, что полиция одновременно пыталась отбить атаки на эту тюрьму и еще на одну, Круа-де-Буке. Сколько человек бежало из второй тюрьмы, не сообщается, в первой же по списку сидели около 3800 человек, и в камерах остались, по сведениям Reuters, 99 из них. По словам собеседника агентства из числа сотрудников тюрьмы, они решили не выходить, чтобы не попасть под пули.

Среди этих оставшихся — бывшие колумбийские солдаты, посаженные по обвинению в соучастии в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года.

После этого убийства Гаити, беднейшую страну Америки, окончательно накрыла волна анархии и бандитизма. Банды контролируют 80% столицы, Порт-о-Пренса, в прошлом году в 11-миллионной стране были убиты почти 8,5 тыс.человек.

В прошлом году Кения вызвалась возглавить международный вооруженный контингент, который усмирил бы гаитянские банды, и послать в него тысячу полицейских. Еще две тысячи солдат пообещала недавно другая африканская страна, Бенин, а финансировать эту операцию готовы США.

Верховный суд Кении приостановил решение исполнительной власти относительно Гаити, и гаитянский премьер Ариэль Анри в четверг отправился в Найроби спасать соглашение. В этот же день лидер одной из банд, бывший полицейский Джимми Шеризье по кличке Барбекю объявил, что все банды столицы и провинции объединяются, чтобы свергнуть Анри.

- Страна никем не управляется, лидера нет, население голодает, люди боятся выходить на улицу. Народ устал и не может больше терпеть, — заявил Барбекю.

С тех пор и до штурма тюрем произошло несколько перестрелок, четверо полицейских были убиты и пятеро ранены, бандиты напали на аэропорт, из-за чего были отменены многие рейсы, несколько студентов были ненадолго взяты в заложники, и один из них ранен.

#проблема #заключенные #тюрьмы #Гаити #бандитизм #штурм

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