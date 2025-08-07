Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка инициировало создание в банках специальных подразделений по защите прав и интересов клиентов - физических лиц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на вышеуказанное ведомство

"Данное нововведение соответствует передовой международной практике. Новое подразделение будет выполнять функции второй линии защиты прав клиентов и действовать независимо от других структур банка", - говорится в пресс-релизе.

В его задачи входят: контроль соблюдения прав клиентов через проведение контрольных закупок, согласование порядка урегулирования задолженности физических лиц, анализ рисков для потребителей при согласовании условий и продвижении финансовых продуктов, оценка эффективности процессов рассмотрения обращений и качества обслуживания, а также анализ практик продвижения и рекламы финансовых продуктов банка.

Также будут усилены требования к оценке кредитоспособности физических лиц в части установления критериев классификации физических лиц как заемщиков с высоким уровнем риска при наличии определенных факторов.

Агентством также усиливаются требования к наличию внутреннего порядка принятия кредитных решений по урегулированию задолженности физических лиц в зависимости от оценки их жизненных обстоятельств.