Банкротство не спасет: учредителей компаний привлекли к ответственности в Казахстане

Теперь взыскивать долги руководителей предприятий возможно даже после официального завершения ликвидации фирмы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет госходов Минфина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане участились случаи преднамеренного банкротства, однако такие действия в настоящее время эффективно выявляются и влекут персональную ответственность учредителей и должностных лиц в соответствии с Законом «О реабилитации и банкротстве», КоАП и УК РК, включая субсидиарную ответственность за долги компании за счёт личных средств, в том числе после завершения процедуры банкротства.

По данным Комитета Минфина, в 2024–2025 годах было возбуждено 120 административных производств и свыше 44 уголовных дел, вынесены судебные решения о взыскании значительных сумм с виновных лиц, а внедрение автоматизированных аналитических инструментов органами государственных доходов направлено на дальнейшее повышение выявляемости и доказательности таких правонарушений.

В результате банкротство перестаёт быть способом ухода от ответственности и становится механизмом защиты интересов кредиторов и восстановления справедливости, отметили в КГД.

 

