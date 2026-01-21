Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане участились случаи преднамеренного банкротства, однако такие действия в настоящее время эффективно выявляются и влекут персональную ответственность учредителей и должностных лиц в соответствии с Законом «О реабилитации и банкротстве», КоАП и УК РК, включая субсидиарную ответственность за долги компании за счёт личных средств, в том числе после завершения процедуры банкротства.



По данным Комитета Минфина, в 2024–2025 годах было возбуждено 120 административных производств и свыше 44 уголовных дел, вынесены судебные решения о взыскании значительных сумм с виновных лиц, а внедрение автоматизированных аналитических инструментов органами государственных доходов направлено на дальнейшее повышение выявляемости и доказательности таких правонарушений.



В результате банкротство перестаёт быть способом ухода от ответственности и становится механизмом защиты интересов кредиторов и восстановления справедливости, отметили в КГД.