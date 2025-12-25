Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении звания «Халық қаһарманы» Бауыржану Момышулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За героизм и отвагу, проявленные в Великой Отечественной войне, присвоить звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Бауыржану Момышулы – участнику Великой Отечественной войны (посмертно).

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 25 декабря 2025 года

№ 1137