Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении звания «Халық қаһарманы» Бауыржану Момышулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За героизм и отвагу, проявленные в Великой Отечественной войне, присвоить звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Бауыржану Момышулы – участнику Великой Отечественной войны (посмертно).
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 25 декабря 2025 года
№ 1137