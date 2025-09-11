«Бақыт құшағында»: новый мюзикл выйдет к 95-летию Шамши Калдаякова

Специально для фильма были записаны 13 песен в сопровождении симфонического оркестра

Фото: пресс-служба акимата Астаны

23 октября в прокат выйдет новый мюзикл, приуроченный к 95-летию великого казахского композитора Шамши Калдаякова. Фильм полностью снят на основе песен композитора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

По словам главного продюсера и режиссёра фильма, выпускника Нью-Йоркской киноакадемии Саната Шапашова, специально для фильма были записаны 13 песен Ш. Калдаякова в сопровождении симфонического оркестра, которые прозвучат в качестве саундтрека.

Творческую группу фильма также поддержали сын композитора Мухтар Калдаяков и его невестка Ботагоз Калдаякова. Это дебют режиссёра. Санат Шапашов известен своими масштабными музыкальными телепроектами и как резидент команды КВН «Казах».

Для съёмок фильма была специально привезена инновационная кинокамера, на которую снимались известные голливудские фильмы. Фильм был снят полностью на казахском языке в течение месяца, а эпизоды снимались в живописных местах столицы. В мюзикле "Бақыт құшағында" есть самая масштабная массовая сцена, где на одной площадке собралось около 230 актёров.

В этом кадре танцоры исполняют танцевальные номера под знаменитую песню Шамши Калдаякова. Кроме того, в фильме были сняты массовые сцены, в которых участвовало сразу 80 человек. Специальный хореограф в течение месяца ставил и репетировал танцы для фильма. Есть уверенность, что мюзикл займёт своё место в истории казахского кино как художественное произведение, открывающее зрителю путь к культурному и информационному познанию.

Эта картина – свидетельство развития творческой индустрии в РК. В фильме нашли место несколько жанров и несколько направлений творчества. Фильм глубоко исследует актуальные проблемы казахских девушек в современном обществе, тему веры в любовь и верной дружбы.

В качестве идейной миссии также выбраны темы уважения к материнству, крепости института семьи, честности характера и искренних отношений. В главных ролях: Даурен Сергазин, Алия Ануарбек, вернувшаяся в большое кино после пятилетнего перерыва, Шахмурат Ордабаев, Азамат Сатыбалды, Айгуль Иманбаева, Айнур Ильясова.

Творческая команда: Главный продюсер, режиссёр — Санат Шапашов;

Сценаристы — Санат Шапашов, Ринат Сүлейменов, Анель Оспанова, Перизат Мырзахмет;

Музыкальные продюсеры — Мұхтар Қалдаяқов, Ботагөз Қалдаяқова;

Продюсер — Анель Оспанова; Digital-продюсер — Айкерім Есенәлі;

Оператор-постановщик — Азамат Жаңабеков;

Художник-постановщик — Руслан Оспанов;

Хореограф — Уәлитбек Сиязбек;

Аранжировщик — Никита Карев.

Jukebox-мюзикл — это сценическая постановка или музыкальный фильм с использованием популярных песен. В таких мюзиклах задействован широкий репертуар известных исполнителей, а сюжеты часто основаны на их жизни и творчестве или написаны специально для мюзикла

