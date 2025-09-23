Бектенов дал ряд поручений по уборке урожая

105
Дана Аменова
специальный корреспондент

В Правительстве рассмотрели вопросы реализации местной продукции и поддержки отечественных товаропроизводителей

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил обеспечить особый контроль за транспортной доступностью в уборочную кампанию и системный подход к реализации продукции АПК, сообщает Kazpravda.kz 

«Особого контроля требует вопрос транспортной доступности. Перевозка урожая с полей до пунктов назначения должна быть организована на высоком уровне. Поручаю задействовать необходимый парк вагонов, исключить простои и задержки на всех этапах логистики. Вопрос реализации отечественной продукции также требует системного подхода. Приоритетная задача – повышение конкурентоспособности производимой продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках. Для этого должна быть обеспечена поддержка отечественных производителей в цепочке поставок продукции», — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр на заседании Правительства заявил, что необходимо обеспечить максимальную достоверность и прозрачность проводимой работы по поддержке отечественных товаропроизводителей для повышения конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках.

«Нужно расширить использование цифровых решений при прогнозировании климатических рисков, расчете объемов урожайности и мониторинге рыночных цен. Также применение искусственного интеллекта должно быть направлено на оптимизацию процессов сбора, хранения продукции и управления техникой. В целом, цифровизация должна обеспечить точный и своевременный учет запасов продовольствия», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр также поручил принять меры по недопущению неэффективных посредников в цепочку формирования цен на сельхозпродукцию. 

По итогам рассмотрения уборочной кампании в Казахстане Премьер-министр дал ряд поручений профильным министерствам и акиматам.

Минсельхоз совместно с акиматами регионов — обеспечить своевременную приемку и сушку зерна нового урожая на элеваторах. Инфраструктура хранения должна быть полностью задействована.

Недопустим необоснованный рост цен на услуги по хранению урожая, в том числе плодоовощной продукции. В данной работе при необходимости следует задействовать Агентство по защите и развитию конкуренции.

Минтранспорта совместно с компанией КТЖ — обеспечить достаточный объем вагонов-зерновозов и грузового автотранспорта для вывоза урожая. Нужно наладить четкую координацию с Минсельхозом для синхронизации графиков уборки и перевозок.

В условиях массовой уборки зерновых необходимо сформировать запасы продовольственных товаров. Акиматам регионов — до конца сентября обеспечить заключение контрактов на поставку основных видов овощной продукции в достаточных объемах.

Минторговли — принять меры по недопущению неэффективных посредников в цепочку формирования цен на сельхозпродукцию и обеспечить сбыт урожая по справедливым для фермеров условиям.

В то же время необходимо исключить необоснованный рост цен на основные продукты питания. Минторговли совместно с акиматами — задействовать все имеющиеся инструменты для регулирования ценообразования и установить жесткий контроль.

Минсельхозу совместно с акиматами областей — обеспечить контроль за качественным проведением уборочной кампании, в том числе в рамках Оперативного штаба при Правительстве.

Олжас Бектенов в ходе заседания Правительства поднял ряд вопросов, волнующих казахстанских аграриев.

В частности, риски продолжительных осадков и понижения температур могут осложнить сроки уборки и качество зерна. В систему Е-Өтініш по этой теме уже поступило порядка 500 обращений. Из них самое большое количество от фермеров из Костанайской области – более 300 заявлений. В них сельхозтоваропроизводители жалуются на проблемы по запуску сушильного оборудования и закупочной цены зерна.

«Аграрии области не могут подключить сушильное оборудование к системе газоснабжения. Акимату Костанайской области и Министерству сельского хозяйства необходимо оказать содействие в решении этой проблемы. Акиматам совместно с Министерством энергетики поручаю дополнительно обеспечить выделение сжиженного газа и дизтоплива для сушки зерна в соответствии с заявленной потребностью. В целом поручаю обратить особое внимание на процесс просушки зерна во всех северных регионах. Ухудшение погоды не должно оказать влияния на темпы уборки, качество и объем урожая», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Минэкологии поручено обеспечить ежедневное информирование аграриев по прогнозам погоды.

#Бектенов #поручения #урожай

