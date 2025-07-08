Бектенов дал указания по цифровизации животноводческой отрасли

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В ходе заседания Правительства внимание уделили также мерам ветеринарного контроля в животноводческой отрасли, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

«Важным фактором стабильного функционирования отрасли является обеспечение ветеринарной безопасности в стране. Это напрямую влияет на здоровье населения. Поэтому в регионах должна функционировать качественная ветеринарная инфраструктура. В целях профилактики заболеваний необходимо своевременное проведение ветеринарной вакцинации. Ветеринарная безопасность является ключевым условием выхода продукции на экспортные рынки.

Одновременно, необходимо усилить контроль при ввозе животноводческой продукции из-за рубежа. Цифровизация отрасли должна обеспечить прозрачность всех этапов жизненного цикла продукции животноводства. Результаты Национальной сельскохозяйственной переписи, проводимой в текущем году, должны быть интегрированы в цифровые платформы», – подчеркнул внимание Премьер-министр Олжас Бектенов.

Все процессы в сфере ветконтроля должны быть оцифрованы и синхронизированы: Премьер поручил провести верификацию базы данных сельскохозживотных

Также, в рамках реализации мер ветеринарного контроля в животноводческой отрасли Бектенов поручил обеспечить полный охват вакцинацией сельскохозяйственных животных, в том числе в сегменте личных подсобных хозяйств.

«Все регионы должны иметь в достаточном объеме качественные и доступные ветеринарные средства. Для этого, в первую очередь, нужно стимулировать отечественных производителей. Недопустимы срывы сроков и задержки в поставках», — отметил Олжас Бектенов.

Перед Министерством сельского хозяйства совместно с акиматами регионов до 1 ноября поставлена задача — провести верификацию базы данных сельскохозяйственных животных.

Министерствам сельского хозяйства, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности также поручено до конца года обеспечить стопроцентную цифровизацию всех процессов, связанных с движением животных и животноводческой продукции.

«Требуется внедрить систему сквозной прослеживаемости и обеспечить интеграцию всех баз данных (прим. ред. — по идентификации животных, движению животных и животноводческой продукции) в единую цифровую платформу», — заключил Премьер-министр.

#цифровизация #Бектенов #животноводчество

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