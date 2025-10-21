Акиматам совместно с МЧС необходимо организовать проведение повсеместного месячника пожарной безопасности в жилом секторе, передает корреспондент Kazpravda.kz
Глава правительства поручил усилить профилактические меры в жилом секторе в преддверии отопительного сезона.
▪️ Довести до жителей основные меры безопасности и исключения нарушений правил пожарной безопасности.
▪️ Министерству культуры и информации совместно с акиматами необходимо проработать вопросы трансляции профилактических материалов в средствах массовой информации и социальных сетях.
▪️ Министерству по чрезвычайным ситуациям следует обеспечить эффективную координацию заинтересованных госорганов и акиматов по вопросам предупреждения пожаров в отопительный период.
▪️ Акиматам – взять на строгий контроль вопрос безопасного прохождения отопительного периода.
Координация возложена на Каната Бозумбаева.