Акиматам совместно с МЧС необходимо организовать проведение повсеместного месячника пожарной безопасности в жилом секторе, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Глава правительства поручил усилить профилактические меры в жилом секторе в преддверии отопительного сезона.

▪️ Довести до жителей основные меры безопасности и исключения нарушений правил пожарной безопасности.

▪️ Министерству культуры и информации совместно с акиматами необходимо проработать вопросы трансляции профилактических материалов в средствах массовой информации и социальных сетях.

▪️ Министерству по чрезвычайным ситуациям следует обеспечить эффективную координацию заинтересованных госорганов и акиматов по вопросам предупреждения пожаров в отопительный период.

▪️ Акиматам – взять на строгий контроль вопрос безопасного прохождения отопительного периода.

Координация возложена на Каната Бозумбаева.