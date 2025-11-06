Бектенов проверил развитие нефтегазовой отрасли в ЗКО

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область ознакомился с ходом исполнения поручений Главы государства по развитию нефтегазовой отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

В Бурлинском районе руководитель Кабмина посетил Карачаганакское нефтегазоконденсатное и Чинаревское месторождения. Внимание уделено модернизации и загруженности действующих производств, увеличению доли местного содержания в нефтегазовой отрасли, подготовке кадров и др.  

Олжас Бектенов ознакомился с технологическими процессами Карачаганакского Перерабатывающего Комплекса по стабилизации, очистке и переработке нефтяного конденсата. Объект входит в состав ключевых производств Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения – одного из крупнейших в мире месторождений с остаточными извлекаемыми запасами в 279 млн тонн нефти и 785 млрд м3 газа.

Генеральный директор Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в. Марко Марсили проинформировал о текущих производственных показателях и планах по реализации перспективных проектов, а также принимаемых мерах в рамках социальной ответственности. Добыча на Карачаганаке в прошлом году составила 12,2 млн тонн нефти, план на 2025 год – 12,4 млн тонн. Запущен первый этап Проекта расширения Карачаганака (ПРК-1А), направленный на повышение эффективности закачки газа и обеспечение стабильности производственных процессов. В результате на внутренний рынок было поставлено 7,5 млрд м3 газа, что составляет порядка 26% от общего объема в РК.

Премьер-министр отметил, что нефтегазовая отрасль остается важным драйвером промышленного роста. Ежегодно в Казахстане добывается более 85 млн тонн нефти и порядка 55 млрд м3 газа. Данные объемы стабильно поддерживаются благодаря внедрению современных технологий и развитию крупных месторождений. Сегодня Правительство последовательно реализует стратегию рационального недропользования – от наращивания добычи до углубления переработки и расширения нефтегазохимии. Кроме того, подчеркнута важность поддержки казахстанских производителей и необходимость дальнейшего увеличения доли закупок отечественных товаров.

В районе Байтерек Премьер-министр ознакомился с мощностями ТОО «Жаикмунай» по переработке товарного газа. На территории Чинаревского месторождения функционирует ряд современных установок, развита инфраструктура, включающая нефтеналивной железнодорожный терминал, газопровод, вахтовые городки и др. Производственная мощность газоперерабатывающего завода составляет 4,2 млрд газа м3 в год. Прорабатывается вопрос повышения загрузки предприятия.

#ЗКО #проверка #Бектенов #нефтегазовая отрасль

