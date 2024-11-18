«Белградскую башню» украсило изображение флага Казахстана

168-метровая башня была открыта совсем недавно – 15 октября текущего года

Фото: пресс-служба президента РК

Сербия – один из ключевых партнеров Казахстана на Балканском полуострове. Здесь по-особенному встретили казахстанскую делегацию во главе с Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

«Белградскую башню», самое живописное здание, ставшее символом сербской столицы, украсило изображение небесно-голубого флага Казахстана, отметили в Акорде.