Новость из уст бронзового призера зимней Олимпиады-2018, чем­пионки мира 2019 года, многократной победительницы этапов Кубка мира по фристайлу прозвучала в последний день марта – на финише зимнего соревновательного сезона. Четыре месяца спортсмены ездили по соревнованиям, выходили на старты в разных странах, часовых поясах. А до этого семь месяцев готовились в зале, на трамплинах, батутах и снежниках, чтобы выйти на те самые старты. У Юлии Галышевой в режиме такого нереального марафона прошли практически 25 лет! Она участвовала в пяти Олимпийских играх: Ванкувер-2010, Сочи-2014, Пхёнч­хан-2018, Пекин-2022, Милан-Кортина-2026. Завоевала полный комплект наград мировых первенств, включая азиады и универсиады. По этим показателям Юля – уникальный атлет. Причем ее специализация – могул, самый сложный вид фристайла, сплав слалома и акробатики. Лыжники несутся по склону, лавируя между буграми и демонстрируя прыжки, трюки. Как заметил руководитель управления физкультуры и спорта Восточно-Казахстанской области Аскар Можанов, фристайл в силу своей мегасложности не был и никогда не станет массовым спортом.

– В министерстве однажды спросили, почему мало детей занимаются прыжками с трамплинов, – рассказал глава управления. – Знаете, что такое трамп­лин категории 95? Это значит 95 метров. Дети начинают прыгать с маленького 20-мет­рового трамплина, то есть с высоты шестиэтажного дома. Я сам в прошлом профессиональный спортсмен, сегодня мне пришлось спускаться с горы даже не на лыжах, а на снегоходе. Не могу сказать, что было не страшно.

По словам заслуженного тренера по фристайл-могулу Елены Круглыхиной, спорт – это самая трудная профессия на планете. Ребята не видят детства, почти не бывают с семьей, их жизнь полностью посвящена тренировкам и выступлениям.

– С Юлей мы работали более десяти лет, было классно! – поделилась эмоция­ми Елена Анатольевна. – У нее крутая карьера, жалко расставаться. Но человеческий ресурс не безграничен.

Сама фристайлистка на встрече со СМИ рассказала о рубежах, которые считает знаковыми, и приоткрыла сек­рет, каким видит свое будущее после ухода из тура.

– На чемпионатах мира у меня была бронза, потом серебро, – поделилась воспоминаниями спортсменка. – И пос­ле олимпийской медали в Пхёнчхане больше всего запомнился, наверное, чемпионат мира 2019 года в Штатах, в Парк-Сити. Я была в шестерке сильнейших. В финале прошла трассу, финишировала и все время стояла и смотрела, как выступают мои соперники. Это был, наверное, самый запоминающийся момент, когда я поняла, что с шестого места поднялась на первое. До этого у меня была золотая медаль юниорского чемпионата, она маленькая. И наконец я дошла до золота на взрослом чемпионате.

Как правило, ежедневная нагрузка атлета включает две тренировки, причем настолько спрессованные и интенсивные, что не остается времени ни на завтрак, ни на обед. Только поздний ужин. С разницей в часовых поясах Юля справлялась так: самый короткий сон с подъемом в семь утра, тренировка, старты. Питание один раз, в основном ночью, и если говорить о зарубежных соревнованиях, то чаще всего это перекус на бегу.

– В таком режиме ты чувствуешь себя намного бодрее, – пояснила собеседница. – Выходные дни, наоборот, выбивали из тренировочного графика.

Для профессиональных атлетов уход из национальных сборных – это всегда коренные перемены. Это стресс. Приходится искать новые смыслы в жизни, перестраивать распорядок, привыкать к тому, что командует тобой не тренер, а ты сам. Не секрет, что некоторые спортсмены этот переходный период переносят очень тяжело.

– В депрессию точно не собираюсь впадать, – с улыбкой заверила Юля. – У меня есть идеи по развитию небольшого бизнеса. Переезжать никуда не планирую, в личной жизни все отлично. На тренерской работе или административной долж­ности я себя не вижу, но если потребуется моя поддержка, буду рада помочь в любой момент. Пока в спорте я беру перерыв.

На сегодня лидерами в казахстанском фристайл-могуле являются Анастасия Городко (трехкратная чемпионка мира среди юниоров, двукратная победительница Универсиады, призер этапов Кубка мира), а также бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Павел Колмаков. По убеждению тренера Елены Круглыхиной, в списке спортивных звезд обязательно стоит ждать новых имен. Для этого сейчас создается инфраструктура, закупается экипировка. Например, на окраине Усть-Каменогорска завершается строительство тренировочной базы с возможностью нанесения искусственного слоя снега. С осени там можно приступать к тренировкам.

– Чтобы побеждать, нужно больше работать, – высказала мнение Елена Анатольевна. – Мы ничем не уступаем западным командам, у нас отличная акробатика. Еще несколько лет назад за нами подглядывали, учились у нас прыжкам. В спорте всегда кто-то убегает, кто-то догоняет. К счастью, мы не убегаем. Прошлой осенью в Усть-Каменогорске был представитель Международной федерации лыжного спорта и сноуборда FIS. Он осмотрел склон, систему искусственного оснежения. Сказал, что здесь можно проводить кубки Азии. Основа фристайла – гимнастика, акробатика, горные лыжи. С тем количеством детей, которое у нас сейчас есть, мы можем достойно представлять область и страну на этом первенстве.

Юлия Галышева – самая титулованная спортсменка в истории казахстанского фристайла. В областном управлении физкультуры и спорта ее карьеру называют золотой эпохой для зимних видов спорта страны. Что важно – достижения Юли уже стали вдохновляющим началом для многих подростков, выбравших для занятия спортом горные лыжи.