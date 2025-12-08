«Бесконечная музыка»: книгу о творчестве Димаша выпустили в Казахстане

В издание вошли архивные фотографии, материалы с концертов, личные комментарии и воспоминания

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Издательство «Алматыкітап баспасы» при участии продюсерского центра DimashAli представило новое уникальное издание – книга-альбом «Димаш Кудайберген: Бесконечная музыка», посвящённая творческому пути казахстанского артиста, чьё искусство на протяжении многих лет объединяет аудиторию по всему миру, сообщает  Kazpravda.kz📌 со ссылкой на Dimashnews.com

Альбом включает 289 страниц крупного формата и предлагает разносторонний взгляд на карьеру Димаша. В издание вошли архивные фотографии, материалы с концертов, личные комментарии и воспоминания, позволяющие проследить развитие артиста и познакомиться с ранее неизданными моментами его творческой биографии.

Книга состоит  из тематических разделов, отражающих ключевые этапы жизни и профессионального становления музыканта. Среди них – главы о международном признании артиста, его семейных корнях, выступлениях на крупнейших мировых площадках, участии в культурных проектах, взаимодействии с поклонниками и продолжении его творческого пути. В книгу также включены отдельные разделы, посвящённые закулисной работе и хронологии событий.

Издание представлено на казахском, русском и английском языках, что делает его доступным широкому кругу читателей и способствует популяризации казахстанской культуры.

#книга #Димаш Кудайберген #творчество #«Алматыкітап баспасы»

