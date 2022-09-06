Беспокоиться не стоит – Куантыров о пересмотре прогнозов S&P по Казахстану

Министр национальной экономики Алибек Куантыров прокомментировал вопрос о том, как может сказаться на экономике Казахстана тот факт, что S&P поменяло прогноз по Казахстану, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Они подтвердили наш рейтинг, а то что прогноз ухудшили - это означает, что есть 30-процентная вероятность в течение двух лет что они могут пересмотреть наш рейтинг», - сказал Алибек Куантыров в кулуарах правительства.

По его словам, это нормальная практика.

«В период пандемии, в 2021 году, в этом году у многих странах были пересмотрены рейтинги и прогнозы. Это нормальная практика, ни о чем беспокоиться не стоит», - резюмировал глава МНЭ.

Напомним, накануне стало известно, что агентство S&P Global Ratings пересмотрело рейтинг Казахстана со «стабильного» на «негативный» в связи с более высокими внешними и финансовыми рисками.