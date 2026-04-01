Фермеры указывают на острый дефицит специалистов: пастухов, доярок, механизаторов, ветеринаров, агрономов и зоотехников

Казахстан рискует не достичь полной продовольственной самообеспеченности к 2028 году, если не решить проблему кадров в аграрном секторе. Об этом в своем депутатском запросе заявил депутат Мажилиса Темир Кырыкбаев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

«Фермеры указывают на острый дефицит специалистов: пастухов, доярок, механизаторов, ветеринаров, агрономов и зоотехников. Эта ситуация напрямую связана с низким уровнем жизни и недостаточной зарплатой», - отметил депутат.

По его словам, ситуация усугубляется нарушениями трудового законодательства.

«Значительное количество работников сельского хозяйства остаются без пенсионных отчислений. Это либо невыполнение обязательств со стороны работодателей, либо слабый контроль», - подчеркнул парламентарий.

Депутат также заявил, что кадровый дефицит напрямую угрожает устойчивому развитию агропромышленного комплекса и росту производительности труда.

«Без полноценного решения кадровой проблемы достижение полной продовольственной самообеспеченности страны к 2028 году невозможно», - предупредил он.

В числе предложений парламентария - дополнительные выплаты и субсидии для повышения зарплат в сельском хозяйстве, снижение ставок подоходного налога для аграриев, а также увеличение целевых грантов и стипендий для подготовки специалистов.