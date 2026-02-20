Казахстанцам-нелегалам продлили сроки добровольного выезда из Кореи

Общество
105
Дана Аменова
специальный корреспондент

Для участия в Программе необходимы паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

До конца февраля действует Программа добровольного выезда граждан Казахстана из Кореи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда

Как уточняется, казахстанцы, работавшие в Корее нелегально, могут добровольно покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд. Воспользоваться данной возможностью можно до конца февраля 2026 года включительно. Программа действует с декабря 2025 года.

Напомним, что Минтруда в ходе переговоров с Министерством юстиции Кореи по вопросам снижения нелегальной миграции и защиты прав наших граждан достигло договоренности о расширении временных рамок программы добровольного выезда.

Данные меры направлены на смягчение правовых последствий и поддержку граждан, готовых урегулировать свой статус. Программа не распространяется на лиц, совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декабря 2025 года.

Для участия в Программе необходимы паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет. Предварительное уведомление подается через иммиграционные офисы Кореи в период от 15 до 3 дней до даты вылета.

В ведомстве настоятельно рекомендуют гражданам Казахстана трудоустраиваться за рубежом исключительно на законных основаниях, чтобы избежать рисков нелегальной миграции, выдворения, штрафов, ограничения прав и возможных ситуаций трудовой эксплуатации.

Следует пользоваться только официальными и проверенными каналами трудоустройства - лицензированными частными агентствами занятости, государственными программами и официальными предложениями работодателей.

#программа #работа #Минтруда #Корея #казахстанцы #выезд

Популярное

Все
Хранитель эпической интонации
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Испытание скоростью и нервами
Важность открытости и прозрачности
С любовью к Родине
Как я проскроллила книги
Об энергетике, спорте и доставке газет
Обеспечить доступность избирательных участков
Инструмент формирования исторической памяти
Когда природа отдыхает
Миссия спасать выполнима
Дети белой птицы
Нейросеть выводит команды на поле
Уникальный дар Жамбыла Жабаева
От декларирования прав к созданию действенных механизмов их реализации
Новый общественный договор
Институциональные изменения послужат драйвером экономического роста
А надо ли так?
Диалог с молодежью о будущем страны
Сашкино счастье
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Три новые жизни
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Демократический механизм запущен
В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори
Vogue назвал главный модный тренд на весну 2026 года
Строится спорткомплекс мирового уровня
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после триумфа на Олимпиаде
Трансформация ради будущего
Происшествий на транспорте стало меньше
Свести риски к минимуму
Межцивилизационный диалог
Драмы на склонах, надежды на льду
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

Инструмент формирования исторической памяти
Обеспечить доступность избирательных участков
Жителя Тараза наградили за спасение девочки
Весенние бонусы: как казахстанцы отдохнут на 8 марта и Наур…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]