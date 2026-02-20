Для участия в Программе необходимы паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет

До конца февраля действует Программа добровольного выезда граждан Казахстана из Кореи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда

Как уточняется, казахстанцы, работавшие в Корее нелегально, могут добровольно покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд. Воспользоваться данной возможностью можно до конца февраля 2026 года включительно. Программа действует с декабря 2025 года.

Напомним, что Минтруда в ходе переговоров с Министерством юстиции Кореи по вопросам снижения нелегальной миграции и защиты прав наших граждан достигло договоренности о расширении временных рамок программы добровольного выезда.

Данные меры направлены на смягчение правовых последствий и поддержку граждан, готовых урегулировать свой статус. Программа не распространяется на лиц, совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декабря 2025 года.

Для участия в Программе необходимы паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет. Предварительное уведомление подается через иммиграционные офисы Кореи в период от 15 до 3 дней до даты вылета.

В ведомстве настоятельно рекомендуют гражданам Казахстана трудоустраиваться за рубежом исключительно на законных основаниях, чтобы избежать рисков нелегальной миграции, выдворения, штрафов, ограничения прав и возможных ситуаций трудовой эксплуатации.

Следует пользоваться только официальными и проверенными каналами трудоустройства - лицензированными частными агентствами занятости, государственными программами и официальными предложениями работодателей.