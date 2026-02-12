Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Законы в действии

Напомним, в прошлом году вступили в силу нормативные правовые документы, усиливаю­щие гарантии защиты прав ребенка: приняты четыре закона и 11 НПА. Основные законодательные изменения направлены на повышение безопасности детей-сирот и ужесточение требований к гражданам, взявшим на себя ответственность за их воспитание, введена обязательная сертификация для тех, кто хочет стать наставником для такой категории несовершеннолетних. К слову, сейчас в стране насчитывается более 360 тыс. наставников.

Что касается самих детей-сирот, то в рамках закона от 14 июля 2025 года для них и оставшихся без попечения родителей установлено обязательное медицинское обследование перед тем, как направить их в госучреждения. Такой подход разработан в первую очередь в интересах ребенка и его здоровья. Кроме того, согласно подписанному Президентом 4 декабря закону, усилены требования к опекунам и усыновителям. Теперь их могут немедленно отстранить от исполнения обязанностей при наличии судимости или постановки на учет в психоневрологическом или наркологическом диспансере.

А 30 декабря Президентом был подписан Закон «О профилактике правонарушений», в рамках которого для пострадавших от насилия открываются специальные кабинеты по принципу «одного окна», формируются региональные управления, обеспечивающие единую вертикаль защиты прав детей. Кроме того, в организациях образования внедрен­ институт педагогического сопровождения, а также усилена ответственность долж­ностных лиц за сокрытие фактов буллинга и насилия. Примечательно, что реализация новых подходов уже дала практические результаты. С начала года проведено более 120 проверок деятельности местных исполнительных органов, восстановлены права свыше 5 тыс. детей, а к ответственности привлечены около 40 должностных лиц.

Отметим, с начала прошлого года было зарегистрировано 438 случаев буллинга, при этом в 272 применены меры административной ответственности в виде штрафов. Особое внимание уделяется формированию навыков личной безопасности у учащихся. После старта учебного года во всех детских садах, школах и колледжах проведено более 1,4 млн занятий по данной тематике. Центры психологической поддержки оказали помощь свыше 38 тыс. казахстанцам, а через контакт-центр 111 поддержку получили около 125 тыс. детей.

Дополнительный элемент комп­лексного подхода – внедре­ние в системе образования антибуллинговой программы «ДосболLIKE»,­ а также существенное укрепление кадрового потенциала: численность сотрудников органов опеки увеличилась в 3,3 раза. Принятые меры уже отражаются на статистике. По данным Генеральной прокуратуры, количество уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних сократилось на 2,3%, а преступлений сексуального характера – на 17,9%. Дальнейшее развитие и институциональное закрепление достигнутых результатов предусмот­рено в утвержденной недавно Концепции «Дети Казахстана».

Знай наших!

Казахстанские школьники не перестают удивлять интеллектуальным уровнем подготовки и эрудированностью. Так, в прошлом календарном году 1 657 учеников приняли участие в 36 международных олимпиадах и конкурсах, завоевав 922 медали (177 золотых, 329 серебряных и 416 бронзовых).

Наши школьники заняли второе место по географии, трижды стали лучшими по химии, добились абсолютного чемпионства по научной физике и второй год подряд вошли в тройку самых-самых на Балканской математической олимпиаде. Каждый второй участник олимпиад показал результат. Похвально и то, что национальная сборная страны четыре раза становилась чемпио­ном мира в соревнованиях по STEM-направлению, что позволяет Казахстану четвертый год подряд сохранять лидерские позиции.

На мировом чемпионате по робототехнике First Global Challenge наши ребята обошли соперников из 190 стран. Залог этих и других успехов – современная образовательная среда и последовательная государственная поддержка.

Сегодня Казахстан входит в число немногих стран, где действует системная прак­тика поо­щрения олимпиадных победителей.

По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 2022 года призерам международных олимпиад выпла­чиваются денежные вознаграждения.

К примеру, в 2025-м победителям олимпиад и их наставникам были предоставлены единовременные выплаты на общую сумму свыше 100 млн тенге. Начиная с этого года, как сообщают в пресс-службе Министерства просвещения, государственные выплаты будут предусмотрены также для школьников, завоевавших золотые, серебряные и бронзовые медали на международных научных конкурсах, что, безусловно, станет дополнительным стимулом для привлечения молодежи в науку.

Педагогам – почет

В основе победы школьника на предметной олимпиаде, как известно, лежат две основные составляющие: желание учащегося и труд учителей. Последние видят потенциал ребенка и задают для него ориентир.

Сегодня в Казахстане функцио­нируют около 23 тыс. образовательных организаций, в которых работают порядка 600 тыс. педагогов, а обучаются более 5 млн 900 тыс. детей. Президент последовательно подчеркивает стратегическую значимость формирования профессионального статуса и качественного состава педагогических кадров. Благодаря законодательным инициативам Главы государства Казахстан вошел в пятерку стран (наряду с Болгарией, Колумбией, Румынией и Китаем) с самым высоким уровнем удовлетворенности педагогов своей заработной платой. Если в 2018 году доля учителей, довольных уровнем оплаты труда, составляла 39%, то в 2024-м этот показатель достиг 71%. Об этом свидетельствуют результаты международного исследования TALIS 2024.

Согласно ему же, наша рес­публика заняла второе место среди государств, где педагоги ощущают общественное признание своего труда: 82% казахстанских учителей считают, что их труд ценится в обществе, 73% отмечают признание со стороны средств массовой информации, а 58% – со стороны политиков. Кроме того, доля педагогов с магистерской степенью увеличилась в три раза и достигла 11%. Международное исследование также зафиксировало улучшение школьного климата.

Напомним, после принятия Закона «О статусе педагога» заработная плата школьных учителей увеличилась в два раза. Оплата труда педагогов дошкольных организаций выросла на 30%, мастеров производственного обу­чения в колледжах – на 35%. Введены дополнительные выплаты и единовременные поощрения, а продолжительность ежегодного отпуска учителей увеличена с 45 до 56 дней. При поддержке Президента пять педагогов удостоены звания «Қазақстанның Еңбек Ері», еще 95 получили почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы».

По информации пресс-службы Министерства просвещения, продолжается стратегическая работа по повышению качества образования, развитию профессиональных компетенций педагогов и сокращению разрыва между городскими и сельскими школами. Проводится анализ и пересмотр подходов к квалификационным категориям, аттестации и требованиям к качеству образования, а также начата комплексная экспертиза, направленная на приведение содержания подготовки преподавателей в соответствие с запросами рынка труда.

Организация и проведение предметных олимпиад – это некий инструмент выявления уровня предметных знаний, академических способностей и потенциала одаренных учащихся. Но система школьного образования, как и высшего, не основывается лишь на достижениях юных передовиков.

В прошлом году проведен мониторинг функциональной грамотности детей из 4-х и 9-х классов, включая умение применять знания и навыки в реальных жизненных ситуациях, а также развитие аналитического и логического мышления. Данный мониторинг, как говорят в Минпросвещения, является важной частью национальной системы оценки качества школьного образования. Тестирование проводится ежегодно во втором учебном триместре в электронном формате по трем направлениям грамотности: читательской, математической и естественно-научной. В рамках мониторинга было охвачено 25% организаций образования. Результаты таких «замеров» позволяют увидеть, какие учебные заведения нуждаются в методической поддержке, и специально для таких школ разрабатываются рекомендации по повышению качества обучения.