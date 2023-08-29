Безопасность в школах и борьба с интернет-мошенничеством: Смаилов ознакомился с цифровизацией работы полиции

Цифровизация, Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов посетил министерство внутренних дел, где ознакомился с использованием современных технологий для профилактики и раскрытия преступлений, ходом цифровизации работы полиции в целом и мерами по обеспечению безопасности школ в преддверии нового учебного года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Глава ведомства Марат Ахметжанов отметил, что широкое использование современных технологий в повседневной полицейской деятельности – одна из главных задач, поставленных главой государства перед органами внутренних дел.

Так, на сегодняшний день МВД внедряет видеонаблюдение по принципу «коврового покрытия» на улицах и в общественных местах городов республики. С помощью камер, выведенных в центры оперативного управления (ЦОУ) полиции, с начала года раскрыты 6 тысяч преступлений, пресечены 2,7 млн нарушений ПДД, а также 312 тысяч других административных правонарушений. В целом благодаря этому уровень преступности по стране в текущем году снизился на 17%.

«Мы уже много раз убеждались в том, что посредством цифровизации можно поднять уровень эффективности работы соответствующих государственных служб. Что мы видим: продуктивность резко возрастает, коррупциогенность – снижается. МВД не является исключением, здесь по разным направлениям есть хорошие результаты благодаря внедрению цифровых технологий. Мы поддерживаем эту работу. Нужно ее поступательно проводить в регионах и дальше», – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также подробно ознакомился с работой по обеспечению безопасности в школах. В частности, ему был продемонстрирован вывод записей с видеокамер и сигналов с тревожных кнопок, установленных в учебных заведениях, в ЦОУ и дежурные части полиции. В настоящее время данными мерами охвачены 3 654 школы, при этом видеонаблюдение ведется в 7,6 тысячах учебных заведений. Работа по их подключению продолжается.

Вместе с тем сплошным видеонаблюдением охвачены и служебные помещения ОВД. Всего установлены 18 тысяч камер. Они позволяют контролировать поведение как самих сотрудников, так и других участников рабочего процесса. Аналогичная работа ведется в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Так, в 52 колониях установлены 22 тысячи видеокамер. Изображения выведены в ситуационный центр КУИС и органы прокуратуры.

Кроме того, глава правительства оценил работу новых видеожетонов, приобретенных в рамках проекта «Цифровой полицейский». Устройство транслирует видео в режиме реального времени с выводом на рабочие места руководителей и других проверяющих. Программа, установленная на видеожетонах, не позволяет сотруднику полиции самостоятельно удалять видеозаписи, отключать устройство или скрывать свое местоположение.

Премьер-министру также рассказали об особенностях работы системы «Қорғау», которая помогает полиции обнаруживать нарушителей Правил дорожного движения. Программа, анализируя данные с уличных камер, сигнализирует на планшет ближайшего полицейского о приближении к нему опасного водителя. Это может быть как злостный нарушитель ПДД, так и автолюбитель, управляющий машиной на большой скорости.

Наряду с этим Алихан Смаилов ознакомился с реализацией мер по усилению ответственности за насилие в семейно-бытовой сфере, результатами работы по оказанию госуслуг в области миграции и проектом CyberPol по противодействию интернет-мошенничеству. В частности, полиция совместно с операторами связи поставила технический заслон звонкам с подменных номеров, благодаря чему заблокированы уже 36,5 млн звонков от мошенников.

Что касается борьбы с наркопреступностью, в текущем году правоохранительными и специальными органами изъято свыше 14 тонн наркотиков, в том числе более 71 кг героина и 652 кг «синтетики». В оборот не допущены 4,7 млн разовых доз стоимостью 24 млрд тенге. Ликвидированы 52 нарколаборатории. Кроме того, изъяты 85 тонн прекурсоров, в результате чего предотвращено изготовление 20 млн разовых доз «синтетики». Заблокированы 2,5 тысячи наркосайтов.

Также были рассмотрены результаты автоматизации кадровых процессов, а также актуальные вопросы оперативно-служебной деятельности, охраны общественного порядка и профилактики правонарушений в целом.

#полиция #Смаилов #МВД #премьер-министр #цифровизация

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