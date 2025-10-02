Безопасный транзит и борьба с преступностью

Парламент
7
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова ратифицировал соглашение о безопасной перевозке радиоактивных материалов в странах СНГ, что позволит сократить задержки при перемещении грузов между странами Содружества.

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, представляя закон, отметил, что документ рассмат­ривается в момент, когда атомная отрасль Казахстана демонстрирует устойчивый рост и укрепляет свою роль на мировой арене.

Соглашение предусматривает рамки взаимодействия между компетентными органами, вводит процедуры уведомления и согласования перевозок радиоактивных материалов, а также требования к упаковке, сопровождению и другое.

– Казахстан укрепляет свои экспортные позиции и формирует доверие международных партнеров. Мы демонстрируем готовность соответствовать строгим стандартам безопасности, как это делают ведущие атомные державы. Этот шаг важен не только для отрасли, но и для национальной безопасности, устойчивого экономического развития и международного имиджа страны, – подчеркнул Алмасадам Саткалиев.

Реализация положений соглашения не потребует дополнительных затрат из госбюджета, а контроль и взаимодействие будут встроены в работу действующих госорганов.

– Важный момент: грузоотправители обязаны получать необходимые разрешительные документы в странах экспорта, транзита и назначения. Отдельное внимание уделяется физической защите радиоактивных материалов: требования по ней не могут быть ниже норм, предусмотренных Конвенцией о физической защите ядерного материала и ядерных установок от 26 октября 1979 года, – пояс­нил глава Агентства по атомной энергии.

Соглашение адаптирует казахстанское законодательство под международные требования. Это будет способствовать повышению безопасности при транспортировке радиоактивных материалов, контролю при перевозках, минимизации задержек при трансграничных перевозках между странами, которые ратифицировали это соглашение.

Депутат Каракат Абден между тем попросила уточнить, каким образом будет обеспечена минимизация задержек, если, согласно документу, перевозчик обязан собрать разрешения со всех вовлеченных стран – сторон импорта, экспорта и транзита. Также она поинтересовалась воп­росами синхронизации процедур: должны ли национальные органы обмениваться информацией, будет ли установлен предельный срок по выдаче разрешения, чтобы груз не задерживался.

Алмасадам Саткалиев ответил, что получение разрешений на транзит строго регламентировано – эта услуга ограничена 15 рабочими днями. В рамках этого срока будут выдаваться соответствующие разрешения. Документ подразумевает определение четкого порядка взаимодействия между уполномоченными органами.

– Подразумевается, что грузоотправитель должен получить соответствующее согласие от уполномоченных органов. Согласие, то есть разрешение, выдается сроком на один год, на одну перевозку. Сразу после получения разрешения на данную перевозку заключаются соответствующие контракты с грузополучателем и перевозчиком груза, которые четко оговариваются ответственными сторонами, в том числе за возможные инциденты, – пояснил глава Агентства.

Депутат Ажар Сагындыкова попросила подробнее рассказать о том, кто будет нести ответственность в случае «возможных инцидентов». По словам Алмасадама Саткалиева, в соглашении четко прописано: перевозчик должен обеспечить наличие всех необходимых материалов, инвентаря, спецодежды, специальной техники при перевозке грузов. Все затраты на ликвидацию возможного инцидента возмещаются грузоотправителем. Он также подчеркнул, что стороны соглашения провели огромную работу для предотвращения подобных ситуаций.

Согласно повестке, Мажилис также ратифицировал Соглашение между Правительствами Республики Казахстан и Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью. Как отмечается в заключении к документу, соглашение предусматривает правовую основу для сотрудничества по 14 видам преступлений, в их числе – организованная преступность, террористические, экономические преступления, незаконный оборот наркотических средств, преступления против собственности и другие. По взаимному согласию, стороны также могут сотрудничать по борьбе с любыми другими преступлениями.

#мажилис #заседание #Ерлан Кошанов

Популярное

Все
Томография для артефактов
Итоги встречи с «Реалом»
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Холода сменят тепло в Казахстане
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Борьба с наркоманией дает результаты
Шахматная дипломатия в действии
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
А я и здесь не промолчала
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
В Шымкенте строят канал Каусар
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Аида Балаева встретилась с министром культуры Франции
День труда
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области проходит выставка «На стыке истории и труда»
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

ИИ должен служить обществу
Маулен Ашимбаев встретился с председателем Государственного…
Повестка определена
Тревожный сигнал

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]