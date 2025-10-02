Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, представляя закон, отметил, что документ рассмат­ривается в момент, когда атомная отрасль Казахстана демонстрирует устойчивый рост и укрепляет свою роль на мировой арене.

Соглашение предусматривает рамки взаимодействия между компетентными органами, вводит процедуры уведомления и согласования перевозок радиоактивных материалов, а также требования к упаковке, сопровождению и другое.

– Казахстан укрепляет свои экспортные позиции и формирует доверие международных партнеров. Мы демонстрируем готовность соответствовать строгим стандартам безопасности, как это делают ведущие атомные державы. Этот шаг важен не только для отрасли, но и для национальной безопасности, устойчивого экономического развития и международного имиджа страны, – подчеркнул Алмасадам Саткалиев.

Реализация положений соглашения не потребует дополнительных затрат из госбюджета, а контроль и взаимодействие будут встроены в работу действующих госорганов.

– Важный момент: грузоотправители обязаны получать необходимые разрешительные документы в странах экспорта, транзита и назначения. Отдельное внимание уделяется физической защите радиоактивных материалов: требования по ней не могут быть ниже норм, предусмотренных Конвенцией о физической защите ядерного материала и ядерных установок от 26 октября 1979 года, – пояс­нил глава Агентства по атомной энергии.

Соглашение адаптирует казахстанское законодательство под международные требования. Это будет способствовать повышению безопасности при транспортировке радиоактивных материалов, контролю при перевозках, минимизации задержек при трансграничных перевозках между странами, которые ратифицировали это соглашение.

Депутат Каракат Абден между тем попросила уточнить, каким образом будет обеспечена минимизация задержек, если, согласно документу, перевозчик обязан собрать разрешения со всех вовлеченных стран – сторон импорта, экспорта и транзита. Также она поинтересовалась воп­росами синхронизации процедур: должны ли национальные органы обмениваться информацией, будет ли установлен предельный срок по выдаче разрешения, чтобы груз не задерживался.

Алмасадам Саткалиев ответил, что получение разрешений на транзит строго регламентировано – эта услуга ограничена 15 рабочими днями. В рамках этого срока будут выдаваться соответствующие разрешения. Документ подразумевает определение четкого порядка взаимодействия между уполномоченными органами.

– Подразумевается, что грузоотправитель должен получить соответствующее согласие от уполномоченных органов. Согласие, то есть разрешение, выдается сроком на один год, на одну перевозку. Сразу после получения разрешения на данную перевозку заключаются соответствующие контракты с грузополучателем и перевозчиком груза, которые четко оговариваются ответственными сторонами, в том числе за возможные инциденты, – пояснил глава Агентства.

Депутат Ажар Сагындыкова попросила подробнее рассказать о том, кто будет нести ответственность в случае «возможных инцидентов». По словам Алмасадама Саткалиева, в соглашении четко прописано: перевозчик должен обеспечить наличие всех необходимых материалов, инвентаря, спецодежды, специальной техники при перевозке грузов. Все затраты на ликвидацию возможного инцидента возмещаются грузоотправителем. Он также подчеркнул, что стороны соглашения провели огромную работу для предотвращения подобных ситуаций.

Согласно повестке, Мажилис также ратифицировал Соглашение между Правительствами Республики Казахстан и Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью. Как отмечается в заключении к документу, соглашение предусматривает правовую основу для сотрудничества по 14 видам преступлений, в их числе – организованная преступность, террористические, экономические преступления, незаконный оборот наркотических средств, преступления против собственности и другие. По взаимному согласию, стороны также могут сотрудничать по борьбе с любыми другими преступлениями.