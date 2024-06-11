Известного блогера задержали после стрельбы на свадьбе вблизи Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

9 июня в селе Тургень Алматинской области проходила свадьба, на которой несколько человек стреляли в небо из разного огнестрельного оружия, сообщает Kazpravda.kz

По информации Telegram – канала «Криминальный Казахстан», инцидент был заснят на видео и распространен в соцсетях. Правоохранители оперативно отреагировали на видео и объявили ОРМ для установления и задержания правонарушителей.

Среди задержанных - известный алматинский блогер Заир Рзаев, который выкладывал происходящее в соцсети.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками областного УБОП совместно с бойцами спецподразделения СОБР все правонарушители задержаны и водворены в ИВС», – сообщили в ДП области.

По факту хулиганства с применением огнестрельного оружия полицией возбуждено уголовное дело. Всё оружие, из которого стреляли гости мероприятия, направлено на экспертизу.