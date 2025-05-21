Двое жителей города обвинялись в том, что вымогали у торговых сетей деньги за прекращение так называемых «рейдов» и освещение в социальных сетях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

6 мая вступил в законную силу приговор Петропавловского городского суда в отношении так называемых «блогеров».



Свои визиты в магазины торговых сетей они фиксировали на мобильные телефоны, собирали сведения, оглашение которых могло причинить существенный вред интересам собственников. В последующем осуществляли публикации в Instagram и на Youtube.



Виновность осужденных доказана, обвинительный приговор вынесен с участием коллегии присяжных заседателей, обоим лицам назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на 7 лет.