«Блогеров» из Петропавловска осудили на 7 лет тюрьмы

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Двое жителей города обвинялись в том, что вымогали у торговых сетей деньги за прекращение так называемых «рейдов» и освещение в социальных сетях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

6 мая вступил в законную силу приговор Петропавловского городского суда в отношении так называемых «блогеров».
 
Свои визиты в магазины торговых сетей они фиксировали на мобильные телефоны, собирали сведения, оглашение которых могло причинить существенный вред интересам собственников. В последующем осуществляли публикации в Instagram и на Youtube.
 
Виновность осужденных доказана, обвинительный приговор вынесен с участием коллегии присяжных заседателей, обоим лицам назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на 7 лет. 

#вымогательство #шантаж #торговые сети

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