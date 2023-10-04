Эта вторая лицензия Казахстана по боксу.

Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

На Азиатских играх в Ханчжоу казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев завоевал лицензию на Олимпиаду - 2024, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным министерства туризма и спорта, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио и двукратный серебряный призер чемпионата мира, 31-летний Камшыбек Кункабаев (+92 кг) одержал в полуфинальном поединке победу над индийским боксером Нарендером со счетом 5:0 и завоевал лицензию на парижскую олимпиаду.

Напомним, ранее лицензию в женском боксе завоевала Карина Ибрагимова, выступающая в весе 57 кг.