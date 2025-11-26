Фото: mixnews.lv

Более 100 домов оказались повреждены после того, как торнадо прошёлся по жилому району неподалёку от Хьюстона в штате Техас. New York Post сообщает, что, по предварительным данным, пострадавших нет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Mixnews.lv

Фотографии и кадры с дронов, размещённые на странице участка шерифа округа Харрис (Precinct 4), показывают сорванную черепицу на крышах, выбитые окна и сломанные деревья. В некоторых местах поваленные деревья и обломки перекрыли дороги.

По информации офиса констебля Марка Хермана, сильнее всего пострадал район Memorial Northwest.

Пожарная служба Хьюстона направила пять специалистов из команды по очистке территорий, чтобы распилить и убрать упавшие деревья, сообщил представитель ведомства Растин Роулингс.

На фотографиях констебля видно, как жильцы убирают осколки и обломки в домах, где окна и стены закрыты синими тентами. На одном из участков торнадо вырвал дерево с корнем.

Национальная метеорологическая служба США объявила штормовое предупреждение и режим готовности к торнадо для юго-восточного Техаса, включая Хьюстон.

Также выпущено предупреждение о сильных грозах для нескольких районов юго-восточного Техаса.