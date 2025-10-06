Более 11 тысяч казахстанцев освоили специальности по ИИ в этом году

Насихат Оркушпаева
старший корреспондент отдела общества

Отмечается рост интереса к ИК-специальностям со стороны женщин

Фото предоставлено организаторами

На полях Международной конференции Digital Bridge 2025 представители Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и некоммерческой организации «TechnoWomen» подвели итоги работы по вовлечению девочек и женщин в технологические индустрии, сообщает Kazpravda.kz 

Также были озвучены результаты двух масштабных образовательных программ – AqylTech и IT-Aiel за 2025 год.

Забегая вперед, скажем, что благодаря реализованным инициативам более 11 тыс. казахстанцев освоили новые специальности по ИИ. Сегодня современные казахстанские женщины достаточно активно представлены в образовательной и исследовательской среде. Они составляют 57,5% среди магистрантов и 61,7% среди докторантов. Растет интерес со стороны девушек и женщин к освоению ИК- специальностей. 

– AqylTech и IT-Aiel показали, что образование – ключ к трансформации общества. Мы видим, как молодежь и женщины Казахстана открывают для себя новые профессии, становятся увереннее и формируют основу для устойчивого будущего страны. Развитие цифровых компетенций женщин и девушек, расширение их экономических возможностей в новой цифровой экономике – одна из приоритетных задач Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. Всего за три последних года по проекту IT Aiel обучились более 18 000 девушек и женщин, – сказала председатель правления НКО «TechnoWomen» Азиза Шужеева. 

Отметим, что представленность девушек на ИКТ специальностях выросла до 20%, доля женщин в специальностях телекоммуникаций увеличилась до 46%, доля женщин в специальностях информационной безопасности возросла до 30%, а процентный показатель женщин среди исследователей – до 55,6%. Количество женских стартапов в Казахстане выросло до 23%.

– Для меня обучение стало переломным моментом: я получила навыки цифрового маркетинга и смогла открыть свой бизнес онлайн. Теперь у меня есть финансовая независимость и уверенность в завтрашнем дне, – поделилась впечатлениями одна из участниц проекта IT-Aiel из Алматы.

IT-Aiel – программа для женщин, направленная на развитие цифровых навыков, повышение финансовой грамотности и создание новых карьерных возможностей. Проект IT-Aiel открывает возможности для женщин, незадействованных в сфере ИТ, войти в технологические индустрии. Это обучение новым профессиям, включая промт-инжиниринг, создание чатботов, ИИ-дизайнер, тестировщик ПО и др., а также компетенции в области кибербезопасности и профилактики кибермошенничества.

