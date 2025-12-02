Более 1 100 человек погибли в наводнениях в Юго-Восточной Азии

Происшествия,В мире,Погода
114
Айман Аманжолова
корреспондент

По последним данным, в Индонезии число погибших достигло 604, в Таиланде - 176, на Шри-Ланке - 355, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Только на острове Суматра более 578 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома. Индонезийские военные развернули три боевых корабля и два плавучих госпиталя для приема пострадавших.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) предупредило о том, что наводнение в Шри-Ланке создает дополнительную нагрузку на и без того хрупкую систему здравоохранения страны. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что наводнения значительно повышают риск заболеваний, передающихся через пищу, воду и насекомых.

Циклон, который привел к разрушениям и жертвам на Шри-Ланке, обрушился в понедельник и на южную часть Индии, однако к этому времени уже существенно потерял силу. 

Ранее сообщалось о 800 погибших в результате наводнений в Юго-Восточной Азии. Также в США отменены тысячи авиарейсов из-за мощного снегопада

 

#жертвы #Индонезия #Шри-Ланка #наводнения

Популярное

Все
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Талантливы во всем
Нужно решать реальные производственные задачи
Серебряная награда из Египта
Готовить кадры на местах
В Алматы представлен сборник корейской прозы на казахском языке
На защите семьи
«Семей» сохраняет лидерство
Не просто сельские этюды
Покоряя музыкальный Олимп
Аграрный сектор набирает обороты
В Шымкенте простились с последним фронтовиком
Казахстан внедрил 12 направлений профилактики ВИЧ
Осваивать новые технологии
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Балаевой А. Г.
Учить сердцем
Жизнь на высоте
Властелин механических «сердец»
«Ұлы дала жорығы»: степной марафон и перспективы развития конной индустрии
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Новый центр мировой металлургии
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Метростроевцы ускоряют темп
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Рост ВВП Казахстана превышает среднемировое значение более чем вдвое
В Атырау откроется хоккейная академия
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Сделать работу сельских акимов эффективной
Лидия Мясцова – победитель «Мисс Ассамблея-2025»
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены

Читайте также

Два человека погибли в ДТП на трассе Атырау - Уральск
В Сингапуре за два дня повесили трех человек за наркотрафик
Более 800 человек погибли в наводнениях в Юго-Восточной Азии
Массовое ДТП с участием более 40 авто произошло в США из-за…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]