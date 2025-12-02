По последним данным, в Индонезии число погибших достигло 604, в Таиланде - 176, на Шри-Ланке - 355, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Только на острове Суматра более 578 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома. Индонезийские военные развернули три боевых корабля и два плавучих госпиталя для приема пострадавших.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) предупредило о том, что наводнение в Шри-Ланке создает дополнительную нагрузку на и без того хрупкую систему здравоохранения страны. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что наводнения значительно повышают риск заболеваний, передающихся через пищу, воду и насекомых.

Циклон, который привел к разрушениям и жертвам на Шри-Ланке, обрушился в понедельник и на южную часть Индии, однако к этому времени уже существенно потерял силу.

Ранее сообщалось о 800 погибших в результате наводнений в Юго-Восточной Азии. Также в США отменены тысячи авиарейсов из-за мощного снегопада.