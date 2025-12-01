Около 400 человек пропали без вести, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Число погибших из-за циклона «Дитва» на Шри-Ланке возросло до 334 человек. Об этом 30 ноября сообщила газета The New Indian Express со ссылкой на агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных циклоном «Дитва», резко возросло до 334 человек», — указано в публикации.

По данным газеты, в результате природного циклона около 400 человек пропали без вести. В настоящее время дожди прекратились, однако некоторые низменные районы оказались затопленными.

Ранее сообщалось, что на Шри-Ланке в результате тропического циклона «Дитва» погибли 123 человека. Еще 130 числятся пропавшими без вести на фоне погодных условий. Там также отметили, что поисково-спасательные работы продолжаются.