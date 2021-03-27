Более 12 млн тенге штрафов выплатили столичные бизнесмены за нарушения карантина

Фото: astana.gov.kz
С начала года в Нур-Султане предприниматели выплатили за нарушения карантинных ограничений штрафы на общую сумму 12 276 370 тенге, передает Kazpravda.kz.

По информации официального сайта акимата Нур-Султана, в столице прошло очередное заседание комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя акима города Бахтияра Макена.

Он отметил, что появились первые признаки стабилизации ситуации, однако требуется строгое выполнение требований карантинного режима со стороны жителей и гостей города, а также субъектов предпринимательства.

Как сообщила главный санврач столицы Сархат Бейсенова, в каждом районном акимате города создано 8 мониторинговых групп. За период с 19 по 24 марта 2021 года мониторинговыми группами проведено 198 рейдов, в ходе которых охвачено 756 объектов, выявлено 40 объектов, на которых не соблюдаются ограничительные карантинные меры.

"С 1 января по 19 марта 2021 года из районных Управлений полиции поступило 319 материалов. Наложено 95 административных штрафов на сумму 21 172 830 тенге, оплачено в сокращенном порядке 72 штрафа на сумму 12 276 370 тенге", – сообщила Сархат Бейсенова.

Из поступивших материалов 59 оставлено без рассмотрения (нет фото-, видеоматериалов), 19 принято к сведению, по 21 материалу факт нарушения не подтвердился, по 2 материалам истек срок привлечения (октябрь, ноябрь 2020г.).

В специализированный межрайонный административный суд направлено 54 материала в отношении 47 "злостных нарушителей", не исполняющих предписания об устранении нарушений. На сегодня приостановлена деятельность 13 объектов предпринимательства столицы.

