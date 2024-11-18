Более 15 стран примут участие в XVII международном кинофестивале «Евразия»

Кино, Культура
118
Дана Аменова
корреспондент

С 24 по 30 ноября в Алматы представят яркие и значимые работы, которые отражают актуальные тренды в мировом и отечественном кинематографе, сообщает Kazpravda.kz

Фото: kazakhcinema.kz

По данным МКИ,  XVII международный кинофестиваль «Евразия», крупнейший в Центральной Азии, соберет режиссеров, актеров, сценаристов и ценителей кинематографа из разных стран мира. 

В рамках фестиваля зрители смогут увидеть ленты как опытных мастеров, так и дебюты, а также пообщаться с участниками и экспертами отрасли, обсудить тенденции и перспективы развития киноискусства.

«С момента своего основания «Евразия» стал чем-то большим, чем традиционный кинофестиваль  мост между Востоком и Западом, где великое культурное достояние встречается с современными тенденциями.  Фестиваль – не просто соревнование. Это платформа для диалога, вдохновения и открытия новых имен в мире кинематографа», – уточнили в ведомстве. 

В этом году фестиваль обещает быть особенно масштабным: 

- Более 15 стран-участниц;

- Фильмы, представляющие три континента; 

- Две конкурсные программы с участием 22 фильмов, каждая из которых уникальна.

«Фильмы этого года привезены из стран, представляющих уникальные кинематографические традиции, в том числе Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Иран, Беларусь, Азербайджан, Россия. Картины затрагивают темы миграции и поиска идентичности.  Якутия также в последние годы удивляет самобытными лентами. Такое разнообразие позволяет зрителям увидеть палитру культурных традиций и уникальность подходов к повествованию. Международный конкурс демонстрирует глобальные проблемы, касающиеся экологии, равенства, личных и общественных кризисов», – пишут в распространенном пресс-релизе. 

Конкурс стран Центральной Азии и тюркского мира – уникальная возможность узнать, как режиссеры раскрывают национальную идентичность, говорят о вызовах современного мира. 

Программа кинофестиваля предоставляет площадку для фильмов, которые редко попадают в широкий прокат, но определенно должны найти своего зрителя, которые смогут насладиться внеконкурсными программами: 

«Мировая панорама» – лучшие фильмы с крупнейших фестивалей мира, включая Канны, Венецию и Берлин;

«Новое казахстанское кино» – платформа для молодых талантов, которые открывают новые горизонты в казахстанском кинематографе; 

Ретроспективы и спецпоказы – фильмы, которые редко показываются на больших экранах. 

Ключевая часть фестиваля – встречи с режиссерами, актерами и продюсерами. Это уникальная возможность для молодых кинематографистов задать вопросы мастерам, обменяться опытом и узнать секреты киноиндустрии.  

Кроме того, пройдут мастер-классы по продюсированию, сценарному и операторскому мастерству, которые помогут участникам и зрителям взглянуть на кино с другой стороны. 

По словам организаторов, каждый, кто хотя бы раз побывал на фестивале «Евразия» отмечает уникальную атмосферу. Это  место, где стирается грань между зрителями и создателями фильмов.   

Учредителем и организатором фестиваля традиционно выступает МКИ РК. Непосредственная организация мероприятия доверена национальной киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова.  

#Алматы #кинофестиваль #фильмы #«Евразия»

Популярное

Все
Королева оперной сцены Бибигуль Тулегенова отметила юбилей концертом в Астане
Детсад для особенных детей построят в Актобе за счет возвращенных активов
Открытия новой школы дождались жители райцентра Актюбинской школы
Около 200 человек привлекли к ответственности в сфере легального оборота наркотиков
В Санкт-Петербурге задержали бежавшего казахстанца
Новый способ подслащивания помидоров нашли китайские ученые
Штат сотрудников органов опеки увеличат в Казахстане – Закиева
В Астане назначены районные акимы
Казахстанские авиадиспетчеры пройдут подготовку на тренажере с ИИ
Одаренных детей будут обучать по «Болашаку»
Шаг навстречу будущей профессии: школьники познакомились с жизнью гвардейцев
В Дубае начали строить первый порт для аэротакси
Лжеполицейские шантажом выманили деньги у граждан
Назначен заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией МВД РК
Гигантский скелет динозавра продали на аукционе почти за 5 млн евро во Франции
Защиту трудовых прав казахстанцев, выезжающих за рубеж, обеспечат в РК
Туман и порывистый ветер обещают синоптики в ближайшие три дня
ТВ и радио в Казахстане приостановят вещание на этой неделе
Изменится ли пенсионный возраст в Казахстане в 2025 году
Дмитрий Панарин завоевал золотую медаль на турнире по бадминтону в Замбии
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Какая средняя зарплата по Казахстану
Обзор сервисов родительского контроля в Интернете
Песни Шамши Калдаякова прозвучат на сцене Қазақконцерта в Астане
Хлеборобы в тревожном ожидании...
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Водителям напомнили о запрете на обгон снегоуборочной колонны
Токаев прибыл в Баку
В республике зарегистрировано более 40 тысяч человек, страдающих шизофренией
«Таза Қазақстан»: «исторические» свалки ликвидируют в Темиртау
Всемирный климатический саммит: Токаев прибыл на Бакинский олимпийский стадион
Мужчина незаконно выловил более 200 кг рыбы в ВКО
Сделать ход конем
Снегопад, метель и морозы ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей
В нашей копилке 17 медалей
Руслан Есеналин возглавил комитет в Минтуризма
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные

Читайте также

Королева оперной сцены Бибигуль Тулегенова отметила юбилей …
Студент эстрадно-циркового колледжа завоевал Гран-при респу…
Международный фестиваль песен Шамши Калдаякова состоялся в …
Путешествие длиною в жизнь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]