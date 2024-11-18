Более 15 стран примут участие в XVII международном кинофестивале «Евразия»

С 24 по 30 ноября в Алматы представят яркие и значимые работы, которые отражают актуальные тренды в мировом и отечественном кинематографе, сообщает Kazpravda.kz

Фото: kazakhcinema.kz

По данным МКИ, XVII международный кинофестиваль «Евразия», крупнейший в Центральной Азии, соберет режиссеров, актеров, сценаристов и ценителей кинематографа из разных стран мира.

В рамках фестиваля зрители смогут увидеть ленты как опытных мастеров, так и дебюты, а также пообщаться с участниками и экспертами отрасли, обсудить тенденции и перспективы развития киноискусства.

«С момента своего основания «Евразия» стал чем-то большим, чем традиционный кинофестиваль мост между Востоком и Западом, где великое культурное достояние встречается с современными тенденциями. Фестиваль – не просто соревнование. Это платформа для диалога, вдохновения и открытия новых имен в мире кинематографа», – уточнили в ведомстве.

В этом году фестиваль обещает быть особенно масштабным:

- Более 15 стран-участниц;

- Фильмы, представляющие три континента;

- Две конкурсные программы с участием 22 фильмов, каждая из которых уникальна.

«Фильмы этого года привезены из стран, представляющих уникальные кинематографические традиции, в том числе Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Иран, Беларусь, Азербайджан, Россия. Картины затрагивают темы миграции и поиска идентичности. Якутия также в последние годы удивляет самобытными лентами. Такое разнообразие позволяет зрителям увидеть палитру культурных традиций и уникальность подходов к повествованию. Международный конкурс демонстрирует глобальные проблемы, касающиеся экологии, равенства, личных и общественных кризисов», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Конкурс стран Центральной Азии и тюркского мира – уникальная возможность узнать, как режиссеры раскрывают национальную идентичность, говорят о вызовах современного мира.

Программа кинофестиваля предоставляет площадку для фильмов, которые редко попадают в широкий прокат, но определенно должны найти своего зрителя, которые смогут насладиться внеконкурсными программами:

«Мировая панорама» – лучшие фильмы с крупнейших фестивалей мира, включая Канны, Венецию и Берлин;

«Новое казахстанское кино» – платформа для молодых талантов, которые открывают новые горизонты в казахстанском кинематографе;

Ретроспективы и спецпоказы – фильмы, которые редко показываются на больших экранах.

Ключевая часть фестиваля – встречи с режиссерами, актерами и продюсерами. Это уникальная возможность для молодых кинематографистов задать вопросы мастерам, обменяться опытом и узнать секреты киноиндустрии.

Кроме того, пройдут мастер-классы по продюсированию, сценарному и операторскому мастерству, которые помогут участникам и зрителям взглянуть на кино с другой стороны.

По словам организаторов, каждый, кто хотя бы раз побывал на фестивале «Евразия» отмечает уникальную атмосферу. Это место, где стирается грань между зрителями и создателями фильмов.

Учредителем и организатором фестиваля традиционно выступает МКИ РК. Непосредственная организация мероприятия доверена национальной киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова.