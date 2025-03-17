Более 153 млрд тенге выплачено в 2025 году в виде пособий и выплат в Казахстане

Госуслуги
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Венера Баталова
корреспондент

С начала года государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет охвачены 211,3 тыс. человек на общую сумму 153,6 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда и соцзащиты РК

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

С начала 2025 года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 62 тыс. человек на сумму 11,2 млрд тенге, в том числе в феврале месяце данный вид пособия получили 28,3 тыс. человек на сумму 5,1 млрд тенге. На данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей.

Лица (семьи), имеющие рожденных живыми, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия по уходу в случаях, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования. За отчетный период пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в среднем получили 123 тыс. человек на сумму 7,2 млрд тенге, в том числе в феврале месяце данный вид пособия получили 123,1 тыс. человек на сумму 3,6 млрд тенге.

Размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя (далее – МРП), утвержденного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. С начала 2025 года размеры государственных пособий проиндексированы на 6,5%.

Размеры пособия на рождение ребенка составляют:

- на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП или 149 416 тенге;

- на четвертого и более ребенка – 63 МРП или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

- на первого ребенка – 5,76 МРП или 22 648 тенге;

- на второго ребенка – 6,81 МРП или 26 777 тенге;

- на третьего ребенка – 7,85 МРП или 30 866 тенге;

- на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП или 34 995 тенге.

Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей). Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

Данную единовременную выплату с начала года получили 43,4 тыс. человек на общую сумму 61,1 млрд тенге, в том числе в феврале выплату получили 20,5 тыс. человек на сумму 27,8 млрд тенге. Средний размер назначенной выплаты за 2 месяца составил 1 696 669 тенге.

Также из ГФСС участнику системы обязательного социального страхования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

За 2 месяца 2025 года данная выплата назначена 44,9 тыс. человек на сумму 74,1 млрд тенге, в том числе в феврале выплата была назначена 20,7 тыс. получателям на сумму 36,9 млрд тенге. Ежемесячный средний размер выплаты за 2 месяца составил 93 193 тенге.

#дети #выплаты #пособия

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