Более 160 многоэтажек отремонтировали в Костанае за последние пять лет

Строительство
60
Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

На эти цели бюджет потратил 5,7 млрд тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При этом в 76 жилых домах произведен капитальный ремонт, а в 92 – текущий. Учитывая, что всего в областном центре чуть больше 1400 многоэтажек, в порядок приведено около 12% живого фонда.

Приоритет в проведении ремонтных работ в многоэтажках отдается центральным и магистральным улицам города. В частности, по проспекту Аль-Фараби из 29 домов обновление выполнено в 20,  оставшиеся включены в план работ на 2026 год. По улице Тәуелсіздік из 23 домов отремонтированы 20, остальные три приведут в порядок также в следующем году.

В нынешнем году работы по ремонту фасадов и кровель проведены в 20 многоэтажках на общую сумму 1,4 млрд тенге.

- Особое внимание уделено капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу Баймагамбетова, 164, расположенного в центральной части города. Здесь, помимо ремонта фасада и кровли, проводится работа по приведению к единому архитектурному облику 22 объектов предпринимательства, расположенных на первом этаже. При облицовке фасада впервые используется фиброцементная панель вместо традиционных термопанелей. Ожидается, что после завершения работ данный дом станет образцовым примером комплексного обновления, - отметил руководитель ГУ «Отдел жилищных отношений акимата г. Костаная» Габит Бектабанов.

В следующем же году в Костанае планируют обновить 34 многоэтажки: 13 подвергнутся капитальному ремонту, а 21 – текущему. По предварительным расчетам, проведение работ обойдется бюджету в 5,4 млрд тенге.

- Значительная часть многоквартирных жилых домов города была введена в эксплуатацию в 1950–1960-е годы и в настоящее время требует капитального обновления. В этой связи для сохранения и модернизации жилищного фонда, а также придания ему единого архитектурного облика, необходимо на системной, ежегодной основе проводить ремонтные работы многоквартирных жилых домов, - заключил Бектабанов.

 

#Костанай #ремонт #жилой фонд

