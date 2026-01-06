Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2025 году совместно с операторами связи было заблокировано более 19 миллионов поддельных звонков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

Как уточняется, с момента запуска системы предотвращено свыше 85 миллионов мошеннических вызовов. По фактам создания и руководства преступными группами возбуждено шесть дел, одно из которых носит транснациональный характер.

Кроме того, в результате принятых технических мер изъято более 100 тысяч sim-карт, а также 88 sim-box устройств, использовавшихся злоумышленниками. В прошлом году за пределами Казахстана была пресечена деятельность семи call-центров. Еще шесть подобных центров ликвидированы на территории страны.

«Борьбу с такими преступлениями необходимо вести по трем направлениям: законодательные, технические и профилактические меры. Только комплексный подход позволяет эффективно противостоять киберпреступности. Сотрудники МВД постоянно предупреждают, что для того чтобы не стать жертвой обмана, необходимо соблюдать простые правила безопасности: не следует переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать персональные данные, не передавать банковские карты и их реквизиты третьим лицам», – говорится в публикации.

Напомним, при координации прокуратуры в сотрудничестве с АО «Казахтелеком» и оперативном сопровождении ДКНБ и ДП Алматы были задержаны двое граждан Казахстана. По данным следствия, они действовали в сговоре с иностранными сообщниками и оказывали им юридическую помощь при реализации схемы интернет-мошенничества.