Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным надзорного органа, исполнительная надпись представляет собой упрощённый механизм взыскания долга, применяемый лишь при условии бесспорности требований. Для её совершения должник должен письменно признать факт неисполнения обязательства, что подтверждается нотариусом. Однако, как показала проверка, эти требования систематически игнорировались.

«В ходе анализа было установлено, что на территории области два нотариуса оформили свыше 20 тысяч исполнительных надписей. Один из них вынес более 15 надписей без наличия договоров, расчётов задолженности и письменного признания долга со стороны граждан. Оформление таких документов осуществлялось в сговоре с микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами. В результате жители области сталкивались с незаконным взысканием денег и ухудшением кредитной истории. Массовая практика вынесения исполнительных надписей без законных оснований лишает граждан возможности своевременно защищать свои права», − отметили в прокуратуре.

Там же добавили, что по итогам проверки прокуратура внесла представление, нотариусы лишены лицензий.