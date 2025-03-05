Более 200 тысяч туристов посетили Туркестанскую область

Туризм
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Венера Баталова
корреспондент

За январь–сентябрь 2024 года область посетили 235 тысяч туристов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: primeminister.kz

Объем оказанных услуг гостиниц и других мест размещения составил 5,3 млрд тенге.

По итогам года объем инвестиций в сферу туризма достиг 81,2 млрд тенге, что на 45,6% больше по сравнению с предыдущим периодом. В 2025 году планируется реализация 27 инвестиционных проектов, что позволит создать порядка 1130 новых рабочих мест.

Туркестанская область остается одним из значимых направлений внутреннего туризма, привлекая гостей историко-культурными достопримечательностями и природными ландшафтами.

Ранее, Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима Туркестанской области об итогах социально-экономического развития региона за прошлый год, а также о планах на предстоящий период.

Также был принят Закон об особом статусе города Туркестана, который регулирует правовые основы особого статуса города Туркестана и направлен на его сохранение, изучение и продвижение в качестве уникального наследия.

 

#Туркестанская область #инвестиции #туризм

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