В Алматы завершился крупный международный турнир по легкой атлетике Мемориал Гусмана Косанова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: пресс-служба Федерации

Команда Казахстана завоевала на нем 34 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых.

Победу на соревнованиях одержали Юлия Башманова (100 метров с барьерами), Полина Иванова (прыжки с шестом), Александра Залюбовская (400 метров), Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту), Иван Товченик (прыжки с шестом), а также команда Казахстана в смешанной эстафете 4×400 метров.

Серебряные награды завоевали Ирина Конищева (100 метров с барьерами), Анна Черкашина (прыжки с шестом), Артур Гафнер (метание копья), Мария Ефремова (тройной прыжок), Александра Залюбовская (200 метров), Аделина Земс (400 метров с барьерами), Адиль Омарбеков (400 метров с барьерами), Акбилек Куралбай (1500 метров), Давид Ефремов (110 метров с барьерами), Виктория Ан (100 метров), а также мужская и женская команды Казахстана в эстафете 4×100 метров.

Бронзовыми призёрами стали Алина Чистякова (100 метров с барьерами), Антон Боднар (прыжки в высоту), Диана Гейнц (метание копья), Евгения Красаева (800 метров), Никита Изотов (800 метров), Евгений Прокудин (110 метров с барьерами), Акбилек Куралбай (5000 метров), Игорь Хрунин (1500 и 5000 метров), Иван Иванов (толкание ядра), Евгений Лабутов (метание диска), Надежда Богданова (толкание ядра), Виталий Земс (200 метров), Эльнор Мухитдинов (400 метров), Виктория Ан (200 метров), а также женская команда Казахстана (эстафета 4×100 метров, вторая команда).

Напомним, Мемориал Гусмана Косанова включен в серию World Athletics Continental Tour Bronze Level и является важным этапом международного сезона.

В рамках соревнований спортсмены могли набрать важные рейтинговые очки в преддверии чемпионата мира, который пройдет в сентябре текущего года в Японии.

В этом году в турнире приняли участие более 200 атлетов из 17 стран мира.