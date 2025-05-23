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За прошедшую ночь в результате грозовых ливней в индийском штате Уттар-Прадеш погибли по меньшей мере 45 человек. Об этом 23 мая сообщила газета Times of India, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«По меньшей мере 45 человек погибли в Уттар-Прадеше в результате грозовых ливней, обрушившихся на несколько округов в среду вечером и утром в четверг. Больше всего погибших в округах Касгандж и Фатехпур — по пять человек в каждом», — уточняется в публикации.

Сообщается, что два человека в городах Читракуте и Амбедкарнагаре погибли из-за ударов молний. По данным газеты, скорость ветра достигала 60–100 км/ч, а усиление грозовой активности продлится до понедельника. Правительство поручило властям на местах оперативно перечислить компенсации семьям погибших.

Агентство PTI 22 мая сообщило, что в результате сильного ливня и града в столице Индии, Дели, погибли два человека, еще 11 пострадали. Также были зафиксированы падения деревьев на автомобили и повреждения инфраструктуры с последующим отключением электричества.