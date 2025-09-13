Фото: Минторговли РК

Более 400 предпринимателей в сфере торговли получили государственную поддержку в рамках реализации мер по развитию внутренней торговли. Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан ведется системная работа по созданию благоприятных условий для модернизации торговой инфраструктуры и повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса.

С начала текущего года в рамках инструмента субсидирования подписано 418 проектов на общую сумму кредитов 57,5 млрд тенге. Общая сумма выплаченных субсидий составила 2 788 млн тенге. Наряду с этим, по инструменту гарантирования подписано 103 гарантии на сумму кредитов 8 млрд тенге при сумме государственных гарантий 3,6 млрд тенге.

Особое внимание уделяется развитию торговой инфраструктуры в регионах. В Восточно-Казахстанской области при государственной поддержке в настоящее время реализуется 21 проект на сумму порядка 7 млрд тенге в сфере внутренней торговли.

В рамках Дорожной карты модернизации рынков в 2025 году планируется завершить обновление трех торговых рынков «Заря», «Заречный» и «Центральный» в городе Усть-Каменогорск. Два из этих рынков «Заря» и «Заречный» получили меры государственной поддержки от Министерства торговли и интеграции.

В ходе рабочей поездки в регион заместитель председателя Комитета торговли Ернур Жаутикбаев ознакомился с ходом реализации проектов и провел осмотр объектов торговли, где отметил положительную динамику модернизации торговых площадей.

Рынок «Заря», введённый в эксплуатацию в 2002 году, является универсальным розничным рынком с преобладанием продовольственных товаров в ассортименте. В 2024 году здесь были построены два новых одноэтажных павильона с подведенными центральными коммуникациями. Благодаря государственной поддержке рынок продолжает свое развитие: в 2025 году обустроена парковочная зона, ведется строительство ещё двух павильонов. Полная модернизация объекта запланирована до конца текущего года.

Рынок «Заречный», функционирующий с 1999 года, также проходит масштабное обновление. На его территории размещено 5 крытых зданий и несколько торговых рядов. С прошлого года ведется строительство стационарного торгового объекта, завершение которого планируется в сентябре 2025 года. Работы по прокладке инженерных сетей и внутренней отделке активно продолжаются. Объект обеспечен собственной парковкой.

Центральный рынок, введённый в эксплуатацию в 2000 году, представлен двумя основными стационарными зданиями, где реализуются как продовольственные, так и непродовольственные товары. Также на его территории расположены павильоны и торговые ряды. В рамках Дорожной карты по модернизации рынков на данном объекте проводится работы.

«Полная модернизация торговых рынков до конца текущего года - в числе приоритетных задач Правительства. Это путь закона и порядка. Министерство торговли полностью разработало необходимую нормативную базу. Теперь объекты торговли должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями закона. В первую очередь - это вопрос социальной ответственности бизнеса. С начала следующего года рынки, не прошедшие модернизацию, не смогут продолжать работу», - сообщил заместитель председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ернур Жаутикбаев.

Министерство торговли РК планирует довести долю современных форматов торговли до 70% к 2029 году. В настоящее время этот показатель составляет 41%. Торговые рынки также должны перейти на современные стандарты, то есть соответствовать требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормам, обеспечивать прозрачность налоговых поступлений через приём платежных карт, а также быть оснащены удобными парковочными зонами для потребителей.