Более 50 человек погибли из-за наводнений на Шри-Ланке

Айман Аманжолова
корреспондент

Страдающая от дождей уже неделю Шри-Ланка в четверг оказалась на грани катастрофы из-за усиления ливней, которые затопили дома, поля и дороги, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

На Шри-Ланке число погибших в результате наводнений и оползней по всей стране возросло до 56, повреждено свыше 600 домов, сообщает Associated Press со ссылкой на правительственный центр по борьбе со стихийными бедствиями.

Более 25 человек погибли в четверг в результате оползней в центральных горных районах Бадулла и Нувара-Элия, где выращивают цейлонский чай. Они находятся примерно в 300 км к востоку от столицы страны Коломбо.

По данным центра по борьбе с ЧС, еще 21 человек там пропал без вести и 14 получили ранения. Остальные погибли в результате оползней в разных частях страны.

Как сообщается, большинство водохранилищ и рек вышли из берегов, что привело к перекрытию дорог. Власти остановили движение пассажирских поездов и закрыли дороги во многих частях страны. Для транспортировки жителей используются лодки, катера ВМФ и вертолеты ВВС.

Ранее около 100 человек во Вьетнаме из-за наводнения.

#жертвы #наводнение #Шри-Ланка

